'अजून बऱ्याच गोष्टी घडायच्या आहेत, 'वेट ऍन्ड वॉच''; पार्थ पवारांच्या टीकेवर सतेज पाटील यांचं प्रत्युत्तर!
पुण्यात 'सृजन अभियान' अंतर्गत सतेज पाटील आणि विनोद सुल्तानपुरी यांची पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. सतेज पाटील यांनी यावेळी पार्थ पवार यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली.
Published : April 8, 2026 at 5:00 PM IST
पुणे : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. ही पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार अशी चर्चा सुरू असताना काँग्रेसनं उमेदवार दिलाय. यानंतर पार्थ पवार यांनी काँग्रेसवर टीका केली. या टीकेला काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी पुण्यातील काँग्रेस भवन इथं माध्यामांशी बोलताना प्रत्युत्तर दिलं.
'वेट ऍन्ड वॉच' : पार्थ पवार यांच्या टीकेबाबत बोलताना काँग्रेस नेते सतेज पाटील म्हणाले, "याबाबत शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी उत्तर दिलं असून पक्षानं देखील आपली भूमिका मांडली आहे. काँग्रेस पक्ष किती मोठा आहे आणि ते काँग्रेस पक्षातूनच पुढं आलेत हे सगळ्यांना कळालं आहे. काँग्रेसमुळं तुम्ही किती मोठे झाला, हे लोकांनी त्यांना सांगितलं आहे. अजून बऱ्याच गोष्टी घडायच्या आहेत 'वेट ऍन्ड वॉच'."
...याबाबत वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील : बारामती पोटनिवडणुकीत पक्ष माघार घेणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे, याबाबत सतेज पाटील यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "याबाबत पक्षाचे वरिष्ठ नेते माहिती देतील. याआधी कुठं-कुठं पोटनिवडणूक झाली आणि भाजपानं कुठं-कुठं उमेदवारी दिली हे राज्यानं पाहिलं आहे. भाजपानं मध्यस्थी करावी आणि काँग्रेसनं निर्णय घ्यावा, असं वाटत नाही."
कार्यकर्त्यांची भावना समजून घेणार : काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं राबवण्यात आलेल्या संघटन सृजन अभियानबाबत विनोद सुल्तानपुरी म्हणाले, "याअंतर्गत काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात जे आहे, त्याबाबत माहिती घेतली जाणार आहे. ही माहिती काँग्रेस हायकमांडकडं देण्यात येणार आहे. ही मोहीम सगळ्या विधानसभा मतदारसंघानुसार होणार आहे. यात प्रत्येक काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या मनात जे काही असेल ते जाणून घेणार आहोत. पुढील काही काळानंतर फेररचना होणार आहे."
...ते खिडकीला लोंबकळत आहेत : "भाजपाची गाडी एवढी भरली आहे की पक्ष प्रवेश करणारे खिडकीला लोंबकळत आहेत. आता काय आहे 70 जागा वाढणार आहेत. जे लोक भाजपात जात आहेत ते काही अडचणींमुळं जात आहेत. पण जनता आमच्यासोबत आहे," असं म्हणत सतेज पाटील यांनी समरजितसिंह घाटगे यांच्या भाजपा पक्षप्रवेशावर प्रतिक्रिया दिली.
