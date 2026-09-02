ETV Bharat / state

‘सृजन शिबिरा’साठी राहुल गांधी नाशकात; काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत घेतली महत्त्वाची बैठक

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज नाशिक दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ते आदिवासी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत.

Congress leader Rahul Gandhi
काँग्रेस नेते राहुल गांधी (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 1:30 PM IST

|

Updated : September 2, 2026 at 1:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमानंतर काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज (2 सप्टेंबर) नाशिक दौऱ्यावर आहेत. काँग्रेसच्या ‘सृजन’ शिबिराच्या समारोपासाठी राहुल गांधी नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत.

नाशिकमध्ये आल्यानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत पक्षाच्या संघटनात्मक बाबींसह राज्यातील विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यानंतर राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मतदार यादीतील विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात SIR प्रक्रिया आणि नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या तयारीबाबत चर्चा केली, अशी माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.

महिला आरक्षणावरून भाजपवर निशाणा : पुढे बोलताना पृथ्वीराज चव्हाणांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजापवर जोरदार टीका केली. “काँग्रेस महिला आरक्षणाला विरोध करते, असं मूर्खपणाचं स्टेटमेंट कोणत्या महाभागाने केलं, मला सांगा,” असा सवाल त्यांनी केला.

“घटना दुरुस्तीच्या विधेयकाला काँग्रेसनं मदत केली की नाही, ते तुम्ही सांगा. तुम्हाला जर बिल मांडता येत नसेल, तर तुम्ही तिथे कशाला बसला?” असा सवालही चव्हाणांनी केला. “महिला आरक्षणाचे जनक आम्ही आहोत,” असा दावा त्यांनी केला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही पृथ्वीराज चव्हाणांनी टीका केली. “तुमच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये कोणी महिला येऊ शकते का? सरसंघचालक होऊ शकते का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

'पेपरफुटीवरून सरकारला घेरले' : पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरही चव्हाणांनी भाजपावर गंभीर आरोप केले. “प्रत्येक पेपर फुटतो. पेपरफुटीला भाजपाचे ज्येष्ठ नेते जबाबदार आहेत. त्यामध्ये कोणालाच शिक्षा होत नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.

“दोन-दोन कोटी रुपयांना एक-एक पेपर विकला जातो. हे सर्व भाजापच्या आशीर्वादाने चालतं. आजपर्यंत कोणाला शिक्षा झालेली नाही,” असा दावाही त्यांनी केला. पेपरफुटीची प्रकरणे तडीस नेऊन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. “प्रकरण तडीस न्या, कोणालातरी शिक्षा झाली पाहिजे,” असंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

हेही वाचा

  1. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण: तपास सीबीआयकडं वर्ग करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
  2. लालबाग-परळमध्ये गणेश आगमन सोहळ्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; 38 मोबाईलसह लाखो रुपयांचे दागिने लंपास
  3. "निकाल आमच्याच बाजूनं लागणार'', शिवसेना पक्ष अन् चिन्हाच्या वादावर उदय सामंत यांचा दावा
Last Updated : September 2, 2026 at 1:47 PM IST

TAGGED:

SANGATHAN SRIJAN SHIBIR NASHIK
RAHUL GANDHI IN NASHIK
RAHUL GANDHI MAHARASHTRA TOUR
राहुल गांधी नाशिक
RAHUL GANDHI NASHIK VISIT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.