काँग्रेस नेते राहुल गांधी उद्या भिवंडी न्यायालयात हजर होणार, प्रकरण काय? जाणून घ्या

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना उद्या शनिवारी (21 फेब्रुवारी) भिवंडी न्यायालयात हजर राहावं लागणार आहे. हा खटला २०१४ मध्ये आरएसएसबद्दल केलेल्या टिप्पणीशी संबंधित आहे.

congress leader rahul gandhi
राहुल गांधी (ANI Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 8:55 PM IST

ठाणे : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. शुक्रवारी ते उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर येथील एमपी-एमएलए न्यायालयात हजर झाले होते. त्यानंतर आता शनिवारी (21 फेब्रुवारी) त्यांना भिवंडी येथील न्यायालयात हजर राहावं लागणार आहे, अशी माहिती वकील अ‍ॅड. नारायण अय्यर यांनी दिली.

2014 चं प्रकरण : भिवंडी येथील ही सुनावणी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केलेल्या भाषणाशी संबंधित आहे. प्रचारसभेत त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरून हा वाद निर्माण झाला होता. महात्मा गांधी यांच्या हत्येबाबत संघावर आरोप केल्याप्रकरणी संघाशी संबंधित राजेश कुंटे यांनी त्यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी उद्या भिवंडी न्यायालयात हजर होणार (ETV Bharat)

राहुल नेमकं काय म्हणाले होते? :भिवंडी तालुक्यातील सोनाळे गावात एका जाहीर सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधींच्या हत्येसाठी आरएसएस जबाबदार असल्याचं कथितपणे म्हटलं होतं.

राहुल गांधी यांनी संघाची बदनामी केली - राजेश कुंटे : या विधानानंतर, संघाचे अधिकारी राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 500 अंतर्गत संस्थेची बदनामी केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी मागील चार सुनावणींमध्ये न्यायालयात हजर राहिले नव्हते. मात्र, आता यावेळी त्यांची उपस्थिती आवश्यक मानली जात आहे.

राहुल गांधींना नवा जामिनदार शोधावा लागणार : या प्रकरणात भिवंडी न्यायालयानं राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला होता आणि ते सध्या जामिनावर आहेत. मात्र, त्यांच्या जामिनदाराचं अलीकडेच निधन झालं होतं. खरं तर, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकुरकर हे त्यांचे जामिनदार होते. पण 12 डिसेंबर 2025 रोजी त्यांचं निधन झालं. अशा स्थितीत राहुल यांना आता नवीन जामिनदार सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे शनिवारी न्यायालयात हजर राहताना त्यांना नवीन जामिनदार उभा करून जामीन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

