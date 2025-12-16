ETV Bharat / state

१९ डिसेंबरच्या भाकिताबाबत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं स्पष्टीकरण; काय म्हणाले ते ऐकाच...

१९ डिसेंबरनंतर भारताचा पंतप्रधान बदलेल आणि मराठी माणूस पंतप्रधान होईल, असं भाकित काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण केलं होतं. यावर आता त्यांनी स्पष्टीकरण दिलंय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 8:01 PM IST

पुणे : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येत्या १९ डिसेंबरनंतर देशात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा राजकीय भूकंप होईल आणि भारताचा पंतप्रधान बदलेल आणि तो पंतप्रधान मराठी माणूस असेल, असं भाकित केलं होतं. यावरून देशभरात विविध चर्चा सुरू झाल्या होत्या. यावर आता स्वतः माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. पुण्यातील पत्रकार भवन येथे पृथ्वीराज चव्हाण यांचा वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलय.


काय म्हणाले पृथ्वीराज चव्हाण? : १९ डिसेंबरच्या भाकितबाबत पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, "अमेरिकेत एक घटना घडली. १९९५–९६ च्या सुमारास अमेरिकेचा एक उद्योगपती जेफरी एपस्टीन हा प्रकाश झोतात आला. पुढे जाऊन असं कळलं की, हा माणूस काहीतरी बेकायदेशीर गोष्ट करत आहे. लहान मुलींचं हा सेक्स ट्रॅफिकिंग करत काही राजकीय व्यक्तींना हनीट्रॅपमध्ये अडकवून त्याचं चित्रीकरण केल्याचं उघडकीस आलं. या प्रकरणात काही लहान मुलींनी तक्रार केल्यानंतर चौकशी झाली आणि या सगळ्या गोष्टी समोर आल्या. त्यात या जेफरी एपस्टीन नावाच्या व्यक्तीला शिक्षा झाली. त्याच्यावर सेक्स ट्रॅफिकिंग तसंच अल्पवयीन मुलींच्या शोषणाचे गंभीर आरोप होते. तो जेलमध्ये असतानाच त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. हा मृत्यू अधिकृतपणे आत्महत्या असल्याचं घोषित केलं, पण अमेरिकेत यावर खूप गोंधळ सुरू झाला आणि मागच्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या एपस्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी अ‍ॅक्टवर सही केली. यातील सर्व दस्तावेज ३० दिवसांच्या आत सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयामुळं एपस्टीनच्या हाय-प्रोफाइल नेटवर्कमधील अनेक राष्ट्राध्यक्ष, राजकारणी, अब्जाधीश आणि सेलिब्रिटींचे धागेदोरे उघड होण्याची शक्यता आहे. यात बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, यांची नावं देखील समोर आली आहेत. तसंच अनेक देशातील प्रतिष्ठित लोकांची नावं यामध्ये आहेत. भारताच्या देखील तीन आजी माजी खासदारांची यात नावं आहेत. या घटनेनं जर देशात बदल झाला तर ना बारामतीचा किंवा कराडचा पंतप्रधान होणार, तर तो भाजपाचा होईल आणि मराठी माणूस होईल असा माझा तर्क आहे."

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार : "आज निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. राहुल गांधींनी मोठा मुद्दा हाती घेतला आहे. विधानसभेत पराभूत झालेल्या उमेदवारांना पक्षानं याचिका दाखल करायला सांगितलं आणि आम्ही याचिका दाखल केलेल्या आहेत त्यांची सुनावणी सुरू आहे. मी पण याचिका दाखल केलेली आहे. आमच्या मतदारांमध्ये बोगस मतदान नोंदणी केलेली आहे. काँग्रेस पक्षाकडून २८८ मतदार संघातील माहिती गोळा केली आहे. माझ्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर दुबारमतदार असून निवडणूक आयोगाची ही जबाबदारी आहे की, मतदार यादी स्पष्ट असली पाहिजे पण ते करत नाहीत. कारण त्यांना सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळवून द्यायचा आहे. आज जे काही चाललं आहे. त्याला भाजपाचं केंद्रीय नेतृत्व जबाबदार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याला जबाबदार आहेत. तसंच महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे, पण तो बाहेर काढायला आम्ही कमी पडत आहोत," असं देखील यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.


पंतप्रधान मोदींवर कसला दबाव? : चव्हाण पुढे म्हणाले, "आपली पाकिस्तानपेक्षा १० पट मोठी अर्थव्यवस्था आहे. तरी देखील ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेस पहिल्या दिवशी आपण काहीच नाही केलं. मोदींनी युद्ध थांबवायचं का मान्य केलं. मोदींवर कसला दबाव आहे ते उत्तर आपण शोधलं पाहिजे. मोदींवर अमेरिकाचा दबाव आहे. आज परराष्ट्र धोरणामध्ये आपण मागे आहोत. परराष्ट्र धोरणामध्ये आपलं अपयश असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कोणता दबाव आहे, याचं उत्तर शोधलं पाहिजे."

