अमेरिकेतील एपस्टीन फाइल्सचा बसणार दणका ? पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, 'लवकरच मराठी माणूस होईल पंतप्रधान'
काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अमेरिकेतील एका प्रकरणावरुन मोठा खळबळजनक दावा केला आहे. लवकरच मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकतो, असं ते म्हणाले.
Published : December 1, 2025 at 8:57 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 9:03 PM IST
सातारा : काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान पदावरून खळबळजनक वक्तव्य केलं आहे. लवकरच मराठी माणूस आपल्या देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो', असा दावा त्यांनी केला. अमेरिकेतील एपस्टीन फाइल्स संदर्भात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
भारतीय राजकारणावर काय होतील परिणाम ? : 'अमेरिकन संसद जेव्हा एपस्टीन फाइल्सची माहिती जाहीर करेल, तेव्हा त्याचे भारतीय राजकारणावर काय परिणाम होतील? अशी 'एक्स' पोस्ट माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ती पोस्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसला देखील टॅग केली आहे. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे.
जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकन फायनान्सर : एपस्टीन फाइल्स या प्रकरणाची माहिती देताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "जेफ्री एपस्टीन हा एक अमेरिकन फायनान्सर आणि गुंतवणूकदार होता. तो श्रीमंत, राजकारणी, सेलिब्रिटी आणि शास्त्रज्ञांच्या वर्तुळात वावरायचा. मोठ्या लोकांना गुंतवायचं आणि चांगली-वाईट कामं करून घ्यायचा. एपस्टीन फाइल्सवरुन अमेरिकेत गेल्या 6 महिन्यांपासून मोठा गदारोळ सुरू आहे. ती फाईल उघड झाल्यानंतर भारतीय राजकारणावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मराठी माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो," असंही ते म्हणाले.
एपस्टीन फाइल्समध्ये मोठ्या राजकीय नेत्यांची नावं : "एपस्टीन फाइल्समध्ये मोठ्या राजकीय नेत्यांची नावं आली आहेत. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांचं देखील नाव त्यात आहे. एपस्टीन यानं खूप बेकायदेशीर कामं केली होती. ती कागदपत्रं सार्वजनिक करण्यासाठी अमेरिकन संसद दबाव टाकत होती. मात्र, राष्ट्रपती डोनाल्ड त्याला ट्रम्प तयार नव्हते. ती फाइल्स संसदेनं ताब्यात घेतली आहे. त्यावरून अमेरिकन संसदेत गदारोळ होईल," असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. अमेरिकेतील गुंतवणूकदार जेफ्री एपस्टीनवर लैंगिक शोषण, अल्पवयीन मुलींचं शोषण आणि संघटित गुन्हेगारीचा आरोप होता. तो श्रीमंत, राजकारणी, सेलिब्रिटी आणि शास्त्रज्ञांच्या वर्तुळात वावरायचा. 2019 मध्ये लैंगिक शोषणाचा खटला सुरू झाला असताना त्याचा तुरुंगात मृत्यू झाला होता.
हेही वाचा :
- निवडणूक आयोगाच्या गोंधळाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार, पृथ्वीराज चव्हाण यांचा थेट आरोप
- कराड दक्षिणेत शर्मा-वर्मा कुठून आले? काँग्रेसचा सवाल; पृथ्वीराज चव्हाण कुटुंबीयांची मतदार यादीत दुबार नावं कशी, भाजपाचा प्रश्न
- मतदार यादीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी काँग्रेस आक्रमक; पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सूचवणार उपाय