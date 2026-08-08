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मतदार नागपूरचे, नावं पालघर-पुण्यात! SIR प्रक्रियेत भाजपाचा थेट हस्तक्षेप, काँग्रेसचा गंभीर आरोप

नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत भाजपकडून हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोप नागपूर शहर काँग्रेस अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे यांनी केला आहे.

Congress leader Praful Gudadhe allegations on Nagpur voter list
काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 9:31 PM IST

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नागपूर : काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे एसआयआर प्रक्रियेत भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचा थेट हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवलेला होता. आता गुडधे यांनी पलटवार केला आहे. ते म्हणाले की, या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले असता त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही. हा संपूर्ण गैरप्रकार थेट मुख्यमंत्री कार्यालयातून सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

मतदारांचे अधिकार हिरावून घेण्याचे षडयंत्र : विशेष म्हणजे, आरोपांवर माजी महापौर तथा भाजप शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी हेच बोलत आहेत. मात्र, ते मुद्द्यांवर उत्तर न देता वैयक्तिक इतर आरोप-प्रत्यारोप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. संविधानानं नागरिकांना दिलेला मतदाना अधिकार हिरावून घेण्याचा कट रचला जात असल्याचा गंभीर आरोप प्रफुल्ल गुडधेंनी केलाय.

माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे (ETV Bharat)

मतदार नागपूरचे, नाव दुसऱ्या जिल्ह्यात : फॉर्म-8 चा गैरवापर करून मतदारांचे स्थलांतर इतर शहरात करण्यात येत असल्याचा दावाही गुडधे यांनी केलाय. विशेषतः एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक मतदारांची नावं या प्रक्रियेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात हलवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ''नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील 2024 चे मतदार असलेल्या काही नागरिकांची नावं पालघर, नंदुरबार आणि पुणे यांसारख्या मतदारसंघात स्थलांतरित केल्याचा दावा त्यांनी केलाय. या मतदारांचा संबंधित मतदारसंघांशी कोणताही संबंध नसताना त्यांची नावं थेट तिथं कशी हलवण्यात आली? फॉर्म-8 ऑनलाइन भरले की ऑफलाइन? ऑफलाइन असेल तर तो अर्ज कोणत्या केंद्राने स्वीकारला, बीएलओने प्रत्यक्ष पडताळणी केली होती का'', असे अनेक प्रश्न गुडधेंनी उपस्थित केलेत.

चौकशीची मागणी : या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून तथ्य समोर आणण्याची मागणी काँग्रेसने केलीय. त्यामुळे भाजप या आरोपाला काय उत्तर देते, हे पाहावे लागणार आहे.

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