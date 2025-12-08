ETV Bharat / state

मुख्यमंत्र्यांना राज्य गुजरात स्टाईलनं चालवायचं आहे, नाना पटोलेंचा देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा

आजपासून विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झालं. विशेष म्हणजे यंदा प्रथमच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाचं कामकाज विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय चालण्याची शक्यता आहे.

Nana Patole Slams CM Fadnavis
नाना पटोलेंचा देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा (ETV Bharat)
नागपूर : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन आज सोमवार (8 डिसेंबर) पासून सुरू झालंय. मात्र, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येपासूनच विरोधी पक्षनेतेपदावरून मोठं राजकारण घडताना दिसत आहेत. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नेत्यांनी सत्ताधारी महायुतीवर टीका करत चहापानावर बहिष्कार टाकला होता. यानंतर आज अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीदेखील विरोधी पक्षनेतेपदावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला आहे. विशेष म्हणजे यंदा प्रथमच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांचं कामकाज विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय चालण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आता या प्रकरणी विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.

नाना पटोले काय म्हणाले? : विरोधी पक्षनेतेपदावरून काँग्रेस नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सरकारवर जहरी टीका केली. राज्यातील फडणवीस सरकार विरोधकांना गप्प करत असून, राज्य 'गुजरात स्टाईल'नं चालवत असल्याचा घाणाघात केला. पटोले म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांचा आवाज पद्धतशीरपणे दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारनं विरोधी पक्षनेतेपद नाकारून लोकशाहीची हत्या केली आहे. आम्ही सत्तेत असताना फक्त दोन जागा असलेल्या पक्षांनाही विरोधी पक्षनेते पद दिलं होतं. तसेच हे सरकार नियमबाह्य असल्याचंही त्यांनी म्हटलं. सत्ताधारी आघाडीच्या नेतृत्वशैलीवरदेखील निशाणा साधताना नाना पटोले म्हणाले की, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात मॉडेलचे अनुसरण करत आहेत. ते 'गुजरात स्टाईलं'न महाराष्ट्र चालवत आहेत."

विरोधी पक्षनेत्यासाठी संख्याबळ नाही- उदय सामंत : विरोधी पक्षनेतेपदावरून मंत्री उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "विरोधी पक्षनेतेपदासाठी त्यांच्याकडं पुरेसे संख्याबळ नाही. भास्कर जाधव यांना कोणी विरोधी पक्षनेता करेल, असे वाटत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

दोन्ही सभागृहांचं विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त का? : नियमानुसार, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी निवडणुकीत एकूण जागांच्या 10 टक्के जागा जिंकणं आवश्यक असतं. तेव्हाच विरोधी पक्षनेता होऊ शकतो. पण सध्या विरोधी पक्षांकडे तेवढं संख्याबळ नाही.

2024 च्या निवडणुकीत कोणी किती जागा जिंकल्या? :

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) : 20

काँग्रेस : 16

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) : 10

महाविकास आघाडीतील कोणत्याही पक्षाकडे स्वतंत्रपणे 29 आमदार नाहीत, त्यामुळे हे पद रिक्त आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण 288 जागा आहेत.

विधान परिषदेची काय स्थिती? : विधान परिषदेत महाविकास आघाडीकडे

काँग्रेस : 8

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) : 2

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) : 5 आमदार आहेत.

नियमामुसार, 10 टक्के आमदार म्हणजेच 8 असावे लागतात. काँग्रेसला विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकतं. या सर्व घडामोडींमुळे नागपूरचं हिवाळी अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही सभागृहांचं कामकाज स्थगित : दरम्यान, शोक प्रस्तावानंतर विधानसभा आणि विधान परिषदचे कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे. विधानसभेचं कामकाज मंगळवारी सकाळी 10 वाजता सुरू होणार आहे. तर विधानपरिषदेचं कामकाज मंगळवारी 11 वाजता सुरू होणार आहे.

