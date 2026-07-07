'काँग्रेसनं बांधलेल्या सी लिंकला काहीच झालं नाही, मिसिंग लिंकची घटना हा 55 टक्के भ्रष्टाचाराचा परिणाम'-नाना पटोले
मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर दरड कोसळल्यामुळे मुंबई-पुणे महामार्ग सोमवारी बंद होता. यावरून काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.
Published : July 7, 2026 at 9:25 AM IST
मुंबई - मुंबईमध्ये घडणाऱ्या घटनांना सर्वस्वी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, आमदार नाना पटोले यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना केला.
मुंबई आणि परिसरामध्ये मुसळधार पावसानंतर अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली आहेत. मानखुर्दमध्येदेखील एक मोठी दुर्घटना घडली. या सर्व घटनांमध्ये आतापर्यंत निष्पाप मुंबईकरांचा जीव गेला आहे. या सर्व गोष्टींना स्वतः सत्ताधारी जबाबदार आहेत, असं विरोधकांचा आरोप आहे.
मुंबईच्या महापौरांना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना प्रश्न विचारत नाना पटोले म्हणाले की, आज जरी हे लोक फील्डवर उतरून काम करत आहेत. ते त्यांना करावंच लागणार आहे. नाहीतर लोक रस्त्यावर उतरुन मारतील. तरीदेखील मान्सूनपूर्व तयारी करायची होती. त्यावेळेस नक्की यांनी काय काम केलं आहे? जर काम केलं असतं तर आज मुंबईवर ही परिस्थिती उद्भवली नसती".
सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा परिणाम पाहायला मिळत आहे. निष्पाप लोकांचा जीव जात आहे. मान्सूनपूर्व काळात किती पैसा खर्च केला, आता तुम्हाला नाईलाजानं रस्त्यावर उतरावे लागेल. पूर्वतयारी केली असती तर जीव गेला नसता. सी ब्रिज हा काँग्रेसच्या काळात झाला. हा जसाच्या तसा आहे. मिसिंग लिंकची घटना हा 55 टक्के भ्रष्टाचाराचा हा परिणाम आहे- काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष-नाना पटोले
"मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकचे मुख्यमंत्र्यांनी मोठा गाजावाजा करत उद्घाटन केले. स्वतः इम्पोर्टेड गाडीनं मिसिंग लिंकचा प्रवास केला. मात्र, तीन महिन्यात तिथे दरड कोसळली. काँग्रेसनं काही वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये वरळी वांद्रे सिलिंक बनवला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्याला अजून काहीही हानी झालेली नाही. यामुळेच काँग्रेसचे काम आणि सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचं काम यातला फरक तुम्ही बघू शकता. विधिमंडळामध्ये या विरोधात मी आवाज उठवेल", असेही यावेळी नाना पटोले म्हणाले.
काय आहे 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प?- मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पासाठी सुमारे 6,695 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पांतर्गत दोन जुळ्या बोगद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यापैकी पहिल्या बोगद्याची लांबी 8.92 किलोमीटर असून तो आशियातील सर्वात लांब रस्ते बोगद्यांपैकी एक मानला जात आहे. तर दुसऱ्या बोगद्याची लांबी सुमारे 1.75 किलोमीटर आहे. हा प्रकल्प खंडाळा-लोणावळ्याच्या वळणावळणाच्या आणि वाहतूककोंडीच्या घाटमार्गाला पर्याय आहे. सध्याचा 19.8 किमीचा मार्ग 6 किमीहून अधिक कमी होणार आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे प्रवासात 25 ते 30 मिनिटांची बचत होणार आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात खोपोलीजवळील 900 मीटरच्या व्हायाडक्टनं होते. हा व्हायाडक्ट जमिनीपासून सुमारे 60 मीटर उंचीवर असून, पुढे 1.64 किमीच्या बोगद्यात प्रवेश होतो. त्यानंतर मार्ग टायगर व्हॅलीवरील 650 मीटरच्या केबल-स्टेड पुलावरून जातो. 180 मीटर उंचीचे 2 पायलॉन असलेला हा पूल भारतामधील सर्वात उंच रोड केबल-स्टेड पूल मानला जातो.
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