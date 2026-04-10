"भाजप 'खोकला पक्ष', 56 इंच छातीही निष्प्रभ"; बारामतीत हर्षवर्धन सपकाळ यांचा घणाघात

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बारामती दौऱ्यात भाजपवर जोरदार टीका केली. उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करत राजकीय संघर्षावर भाष्य केले.

माध्यमांशी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ
Published : April 10, 2026 at 8:51 PM IST

बारामती : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शुक्रवारी बारामती दौऱ्यावर असताना भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्यानंतर सपकाळ प्रथमच बारामतीत आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना काँग्रेसच्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देत भाजपावर सडकून टीका केली.

...त्यांच्यात स्वतःचा दम नाही : "भाजप हा खोकला पक्ष’ झाला आहे. 56 इंच छाती असल्याचा दावा करणाऱ्यांकडं आता काहीच उरलेलं नाही. जर त्यांचं नेतृत्व सक्षम असेल, तर त्यांना इतर पक्ष का फोडावे लागतात?. त्यांच्यात स्वतःचा दम नाही, म्हणूनच त्यांना 'चेटकीण' लागल्यासारखं झालं असून ते इतर पक्षांचे नेते खेचत आहेत. संख्येनं आम्ही कमी असलो तरी विचारानं मागं नाही. संघटन मजबूत करण्याचं काम सुरू आहे. सकारात्मक वातावरणात पक्षानं काल उमेदवारी माघारीचा निर्णय घेतला आणि आकाश मोरे यांनी तो विनातक्रार स्वीकारला. हे काँग्रेसच्या संस्कृतीचे उदाहरण आहे. बारामती पोटनिवडणुकीत माघार घेण्यापूर्वी सकाळी रोहित पवार भेटले. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शिष्टमंडळ आलं. छगन भुजबळ यांच्याशी फोनवर बोलणं झालं. विविध स्तरांवर चर्चा झाली. यानंतर पक्षानं अंतिम निर्णय घेतला," असा म्हणत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

पुढच्यावेळी ताकदीनं मैदानात उतरू : "दिल्लीतून फोन आला म्हणून आम्ही माघार घेतलेली नाही. मात्र, एका प्रकरणाच्या चौकशीत अडीचमहिने उलटूनही प्रगती नाही, हे चिंताजनक आहे. यासाठी रोहित पवार, अतुल लोंढे यांनी कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांसह डी. के. शिवकुमार यांची भेट घेतली होती. बारामतीची जागा आम्ही पुन्हा लढवणार आहोत. 2029 मध्ये काँग्रेस ताकदीनं मैदानात उतरेल. आघाडीबाबत कायम एकत्र राहूच, असे नाही."

मुख्यंमंत्र्यांवर अप्रत्यक्ष टीका : माध्यमांशी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका करत "कोण हर्षवर्धन सपकाळ?" या वक्तव्याचा समाचार घेतला. तसेच पार्थ पवार यांच्यावरही शेलक्या शब्दांत टीका केली.

राजकीय राजकारण तापण्याची चिन्हं : गोमांसाच्या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्यांनी वास्तव तपासावं. एकंदरीत, बारामतीतील काँग्रेसची माघार ही तात्पुरती रणनीती असल्याचे स्पष्ट करत सपकाळ यांनी भविष्यातील निवडणुकांसाठी पक्ष सज्ज असल्याचे संकेत दिले. त्याचवेळी भाजपवर केलेल्या जोरदार टीकेमुळं बारामतीतील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा :

  1. सरकारी दिरंगाईचा फटका वकिलांनी का सोसायचा? उच्च न्यायालयाचा सवाल
  2. बीडमधील कोरडेवाडी गाव नावाप्रमाणंच कोरडं; 'जल जीवन मिशन' योजना कागदावरच, पाणी नसल्यानं मुलांची लग्न होईनात
  3. जागतिक संघर्षाचा उद्योगांना फटका; महाराष्ट्राची निर्यात घटली

