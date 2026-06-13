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भाजपानं चुकीच्या पद्धतीनं खासदारकी पदरात पाडली; मीनाक्षी नटराजन यांच्यावरून काँग्रेसचा गंभीर आरोप!

मध्य प्रदेश राज्यसभा निवडणुकीत मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज चुकीच्या पद्धतीनं रद्द केल्याचा आरोप करत, तेलंगण न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणूक रद्द करून नव्यानं घेण्याची मागणी काँग्रेसनं केली.

HARSHVARDHAN SAPKAL ON RAJYASABHA
माध्यमांशी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 13, 2026 at 8:57 PM IST

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मुंबई : मध्य प्रदेशमध्ये राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवार मिनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज चुकीच्या पद्धतीनं रद्द करून भाजपानं खासदारकी पदरात पाडून घेतली, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. ज्या नोटीसच्या आधारे नटराजन यांचा अर्ज बाद केला होता. तीच नोटीस तेलंगणातील न्यायालयानं रद्द केल्यानं आता संबंधित राज्यसभा निवडणूक रद्द करून नव्यानं निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

माहिती भरण्यासाठी कोणताही कॉलमच नव्हता : "भाजपानं निवडणूक आयोगाच्या मदतीनं केवळ व्होटचोरीच नव्हे तर आता सीटचोरी करण्यासही सुरुवात केली आहे. मध्य प्रदेश राज्यातील राज्यसभा निवडणुकीत त्याचा प्रत्यय आला. मिनाक्षी नटराजन यांनी माहिती लपवल्याचा आरोप करत त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आला. मात्र, ज्या फॉर्म 26 मधील माहितीबाबत आक्षेप घेण्यात आला, त्या पानावर संबंधित माहिती भरण्यासाठी कोणताही कॉलमच नव्हता. त्यामुळं ती माहिती न दिल्याचा आरोप कसा केला जाऊ शकतो," असा प्रश्न हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला.

राज्यसभा निवडणूक पुन्हा घेणार का? : "या प्रकरणात काँग्रेसनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यानंतर तेलंगणातील न्यायालयानं संबंधित नोटीसच चुकीची असल्याचं स्पष्ट करत ती रद्द केली. तसंच नटराजन यांचा त्या नोटिशीशी कोणताही संबंध नसल्याचेही न्यायालयानं नमूद केलं. त्यामुळं आता निवडणूक अर्ज रद्द करणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर काय कारवाई होणार? आणि राज्यसभा निवडणूक पुन्हा घेणार का? याचं उत्तर भाजपानं द्यावं. भाजपामध्ये जर काही नैतिकता शिल्लक असेल तर त्यांनी नव्यानं निवडणूक घेण्याचा निर्णय घ्यावा," असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

रोहित पवारांच्या उपोषणाला काँग्रेसचा पाठिंबा : "सरकारनं जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी असून त्यातील जाचक अटींमुळं लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार आहेत. संपूर्ण कर्जमाफी करून सात-बारा कोरा करण्याच्या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूर इथं सुरू केलेल्या उपोषणाला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा आहे. रोहित पवार यांनी मांडलेल्या मागण्या रास्त असून सरकारनं त्या तातडीनं मान्य कराव्यात. तसंच आपण स्वतःही पंढरपूरला जाऊन त्यांच्या उपोषणात सहभागी होणार आहे," असं हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं.

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HARSHVARDHAN SAPKAL
मीनाक्षी नटराजन
हर्षवर्धन सपकाळ
MADHYA PRADESH RAJYA SABHA
HARSHVARDHAN SAPKAL ON RAJYASABHA

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