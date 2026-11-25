महाराष्ट्राचा कारभार घाशीराम कोतवाल चालवत आहेत का? हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल
न्यायदेवतेच्या दारातच अराजकता माजली असून, महाराष्ट्राचा कारभार घाशीराम कोतवाल चालवत आहेत का?, असा सवाल हर्षवर्धन सपकाळ /यांनी उपस्थित केला.
Published : November 25, 2026 at 10:52 PM IST
रायगड : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी रायगड दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. पुण्यातील शिवाजीनगर इथं न्यायालयाबाहेर एका आरोपीवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेवरून हर्षवर्धन सपकाळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केलं. न्यायदेवतेच्या दारातच अराजकता माजली असून, महाराष्ट्राचा कारभार घाशीराम कोतवाल चालवत आहेत का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
स्वतःला संविधानिक बनवण्याचा प्रयत्न : एकनाथ शिंदे यांच्या संविधान वाचन दौऱ्यावर टीका करताना, 'सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली' अशी अवस्था त्यांची झाली असल्याची खोचक टिप्पणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. तसंच '50 खोके, सगळं ओके'चा नारा देणारे आणि ज्या पक्षात मोठे झाले, त्याच पक्षाशी गद्दारी करणारे आता संविधान हातात घेत आहेत. यांच्या पोटात एक आणि ओठात एक असून, गद्दार सेना आता स्वतःला संविधानिक बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
सरकारकडून संविधान संपवण्याचा घाट : दरम्यान, शिवसेना पक्षचिन्हाच्या न्यायालयीन लढाईवर भाष्य करताना महाराष्ट्रात आता पक्ष पळवणारी गँग सक्रिय झाली असल्याची टीका त्यांनी केली. मूळ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची, तर मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांची असल्याचे सर्वांना माहीत आहे, असेही ते म्हणाले. सरकारकडून संविधान संपवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप करत, संविधानाला अभिप्रेत असलेला भारत घडवण्यासाठी काँग्रेसच्या वतीने 'शिवशंभू स्वराज्य मोहीम' यात्रा काढण्यात आल्याचं हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं. या यात्रेचा समारोप किल्ले रायगडावर होणार आहे.
96 कोटी रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याचा दावा : याचबरोबर, नाशिक कुंभमेळ्यासाठी 36 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मोठ्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. महाडच्या विकास आराखड्यातही 96 कोटी रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याचा दावा हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. या कामांवर आतापर्यंत 60 कोटी रुपये खर्च झाले असून, त्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडण्यात आलेला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. तसंच चवदार तळ्याच्या विकासकामांमधील भ्रष्टाचाराचा शोध घेत असतानाच नाशिकच्या कुंभमेळ्यातही अमृताचे चार थेंब सांडले आहेत का? हे शोधण्याची वेळ आली असल्याची उपरोधिक टीका देखील हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
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