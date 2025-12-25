ETV Bharat / state

मोठी बातमी! महाविकास आघाडी फुटली, काँग्रेस समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन पालिका निवडणूक लढणार

महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडली आहे. त्यामुळं पुण्यात वेगळं समीकरण पाहायला मिळणार आहे.

Congress left Mahavikas Aghadi
फाईल फोटो - काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025 at 6:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - राज्यात जाहीर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी भाजपा आणि शिवसेना युती म्हणून लढणार आहेत, तर दुसरीकडं दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू झालीय. अश्यातच दोन्ही ठाकरे एकत्र आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीची महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, आता दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याचं निश्चित झाल्यावर महाविकास आघाडी फुटली असून, आता काँग्रेस महापालिका निवडणूक ठाकरेंना सोबत घेऊन तसंच समविचारी पक्षांना एकत्रित करून लढणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी दिली.

काँग्रेस महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर - गुरुवारी मुंबई येथे काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पुण्यात राष्ट्रवादी समवेत काँग्रेस आघाडी करणार नसल्याचं निश्चित झालंय.

ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत जाणार - "राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आम्ही लढणार नसल्याचा निर्णय बैठकीत झाला असून, आम्ही समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन एकत्र लढणार आहोत. तसंच ठाकरे यांच्या शिवसेनेला देखील सोबत घेणार आहेत," असं काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी सांगितलं.

कधीच स्थानिक निवडणूक एकत्रित काढली नाही - "स्थानिक स्वराज संस्था निवडणूक कधीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढले नाहीत. 18 वर्ष आम्ही एकत्रित होतो, पण कधीच स्थानिक निवडणूक एकत्रित काढली नाही. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची असते आणि यासाठी आम्ही देखील चर्चा करत आहोत. तसंच भाजपाला काँग्रेसमुक्त भारत करायचा होता. पण आता भाजपामध्ये सगळ्यात जास्त काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे लोक आहेत. जे रान भाजपानं काँग्रेसविरोधात पेटवलं, तेच लोक आता भाजपामध्ये दिसत आहेत. आता फक्त त्यांचं चिन्ह बदललं आहे," असं सांगत आमच्याकडे नवीन टॅलेंट असल्याचं देखील यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

हेही वाचा -

  1. कोल्हापुरात महाविकास आघाडीत बिघाडी, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं दिला 'हा' अल्टीमेटम
  2. "काँग्रेसला विवाद नको, विकास हवा", आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सचिन सावंत यांची प्रतिक्रिया
  3. कार्यकर्त्यांच्या रेटारीटीनंतर मंत्री गिरीश महाजनांच्या उपस्थितीत बड्या नेत्यांचा भाजपात प्रवेश

TAGGED:

CONGRESS LEFT MAHAVIKAS AGHADI
CONGRESS PUNE ELECTION
पुणे मनपा निवडणूक
काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर
PUNE MUNICIPAL CORPORATION ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.