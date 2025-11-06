बीएमसी निवडणुकीसाठी काँग्रेसमध्ये इच्छुक उमेदवारांची झुंबड, ११५० पेक्षा जास्त अर्ज दाखल
मुंबईतील सहाही विभागांमधून उमेदवारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, आरक्षण सोडत लवकरच जाहीर होणार असल्याने अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्याचा विचार सुरू आहे.
Published : November 6, 2025 at 4:28 PM IST
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम अजून जाहीर झालेला नसला, तरी काँग्रेसमध्ये उमेदवारीसाठी इच्छुकांची अक्षरशः झुंबड उडाली आहे. काँग्रेसकडून अर्ज मागविल्यानंतर आतापर्यंत तब्बल ११५० पेक्षा जास्त अर्ज दाखल झाले आहेत. मुंबईतील सहाही विभागांमधून उमेदवारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, आरक्षण सोडत लवकरच जाहीर होणार असल्याने अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्याचा विचार सुरू आहे, अशी माहिती मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि माध्यम समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस यांनी दिली.
२२७ वॉर्डांसाठी इन्चार्ज नियुक्त : मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीची तयारी जोमात सुरू आहे. २२७ वॉर्डांसाठी इन्चार्ज नियुक्त करण्यात आले असून त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक वॉर्डात बैठकांचे सत्र सुरू आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये निवडणुकीबाबत मोठी उत्सुकता असून, ही निवडणूक काँग्रेसने स्वबळावर लढवावी, अशी बहुसंख्य कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. मात्र, आघाडी करायची की स्वतंत्रपणे लढायचं, याबाबतचा अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही. या संदर्भात दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेणार असल्याचे राजहंस यांनी सांगितले. तरीसुद्धा, वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते जोरदार तयारीला लागले आहेत.
घराघरात पोहोचण्याची मोहीम - मुंबई महानगरपालिकेत पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी काँग्रेसकडून घराघरात पोहोचण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. स्थानिक स्तरावर संघटन बळकट करणे, जुने कार्यकर्ते सक्रिय करणे आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी देणे यावर विशेष भर दिला जात आहे. त्यामुळे बीएमसी निवडणुकीसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले असून, यावेळी काँग्रेसचा झेंडा मनपामध्ये फडकवायचा, असा निर्धार काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये सर्वत्र दिसत आहे. दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यानुसार 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे, तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीच्या तयारीला उत्साहात सुरुवात केल्याचे दिसत आहे.
हेही वाचा...