'गुंगी गुडिया ही शिवी नाही, त्यांनी नेतृत्व सिद्ध करावं'; काँग्रेसचा सुनेत्रा पवार यांच्यावर हल्लाबोल
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल 'गुंगी गुडिया' शब्द वापरला गेला होता. यावरुन राज्यातील राजकारण तापलंय.
Published : August 4, 2026 at 6:58 PM IST
मुंबई - काँग्रेस पक्षाच्या सोशल मीडिया हँडलवरून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल 'गुंगी गुडिया' शब्द वापरला गेला होता. यावरुन राज्यातील राजकारण तापलंय. काँग्रेसच्या या विधानावरुन राष्ट्रवादीनं आक्रमक पवित्रा घेत जोरदार पलटवार केला.
कर्तृत्वातून दुर्गा असल्याचं दाखवून द्यावं - "हा अपशब्द किंवा शिवी नाही. तो असंसदीय शब्दही नाही. माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनाही 'गुंगी गुडिया' असे संबोधले गेले होते. पण, त्यांनी त्यांचं नेतृत्व सिद्ध केलं. त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना दुर्गा म्हटले. सुनेत्रा पवार यांनीही आपल्या कर्तृत्वातून दुर्गा असल्याचं दाखवून द्यावं," असं खोचक आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिलंय.
...म्हणून गुंगी गुडिया हा शब्द वापरला - "सार्वजनिक जीवनात वावरताना प्रश्नांना उत्तरं द्यावी लागतात. बीडमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या बाजूला असलेल्या एका गुंड प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधीनं प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराला गप्प बसवलं. अशावेळी हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवलं म्हणून गुंगी गुडिया हा शब्द वापरला आहे," असं स्पष्टीकरण मुंबईतील गांधी भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिलं.
काँग्रेसचा भाजपावर हल्लाबोल - "उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या कोणत्याच विषयावर बोलत नाहीत. अजित पवार यांचे विमान अपघातात दुःखद निधन झालं. मात्र, कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. यावर त्या बोलत नाहीत. अर्थखातं भाजपानं काढून घेतलं. त्याबद्दलही त्या बोलत नाहीत. भाजपा हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांच्या अधिकारावर गदा आणत आहे. त्यावर त्या बोलत नाहीत. अशा पद्धतीनं गप्प बसणं हे सार्वजनिक जीवनात व उपमुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीला अशोभनीय आहे," अशी टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी थेट मुंबईतील काँग्रेस कार्यालयावर जाऊन निषेध व्यक्त केला. यावर बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "गुंगी गुडिया म्हटलं म्हणून एवढा संताप कशाला? विरोधकांनी टीका केली की सत्तेचा धाक दाखवण्याची भाषा लोकशाहीला शोभणारी नाही. हिंमत असेल तर सत्ता बाजूला ठेवून समोर या, आम्ही पण स्वागत करू. आम्ही गांधीवादी विचारांचे आहोत. इंदिरा गांधींवरही गुंगी गुडिया म्हणून टीका केली. पण, त्यांनी संघर्षातून स्वतःला सिद्ध केलं आणि जनतेच्या विश्वासानं नेतृत्व मिळवलं. आजही संधी आहे. संघर्ष करा, कामगिरी दाखवा. जेव्हा विद्यार्थ्यांवर लाठीमार होत होता, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर दडपशाही होत होती, तेव्हा हे सत्ताधारी नेमके कुठे होते?
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