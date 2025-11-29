कुंभमेळ्याच्या नावाखाली नाशिकमध्ये झाडं तोडण्याचा घाट; काँग्रेसचा हल्लाबोल, मुंबई वायू प्रदूषणावरुही धरलं धारेवर
नाशिकमधील झाडं तोड प्रकरण, मुंबईतील वायू प्रदूषण यावरुन काँग्रेसनं सरकारवर जोरदार टीका केली.
Published : November 29, 2025 at 6:22 PM IST
मुंबई : मुंबईमध्ये गेले काही दिवस हवेची गुणवत्ता इतकी खराब झाली आहे की, श्वास घेणंदेखील कठीण झालंय. मुंबईतील अनेक भागात हवेची गुणवत्ता ही ढासळली आहे. त्यामुळं पालिकेनंही विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. शहरातील अनेक रस्ते पाण्यानं धुतले जात आहेत. तसंच अनेक बांधकामं थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्व बाबींवरुन काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी टीका केली.
काँग्रेसकडून सरकारचा निषेध : वाहन प्रदूषण, धूर आणि बांधकामातील धुळ या सगळ्यांमुळं नागरिकांचा श्वास कोंडला जात आहे. मुंबईत वायू प्रदूषणामुळं हवा धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये काँग्रेसचे पदाधिकारी मास्क आणि ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन पोहोचले होते. तसंच फलक दाखवत त्यांनी सरकारचा निषेध केला. खराब हवेमुळं मुंबईच्या नागरिकांचं आयुष्य सहा ते सात वर्षांनी कमी होत असल्याचा सर्वे समोर आल्याचं गायकवाड यांनी सांगितलं.
मुंबईची प्रदूषणाबाबत दिल्लीशी तुलना : शहरात आताच्या काळात वायू गुणवत्तेचा एक्यूआय खूपच कमी झाला असून, अनेक भागांमध्ये हवा खूपच वाईट श्रेणीत गेली आहे. बांधकाम, धुळ यामुळं प्रदूषण वाढल्याचं कारण समोर आल्यानंतर आता पालिका प्रशासन जागं झालं आणि बांधकामांवर बंदी घालायला सुरुवात केली. पण, आता मुंबईची प्रदूषणाबाबत दिल्लीशी तुलना होत आहे. दिल्लीच्या खालोखाल मुंबईच्या प्रदूषणाचा नंबर लागत आहे, असं गायकवाड यांनी नमूद केलं. जगभरातील पुढारलेल्या देशांच्या प्रमुख शहरांचा एक्यूआय १० ते २० च्या पुढं जात नाही. ७० एक्यूआयच्या पुढं गेलेली पातळी माणसाच्या आरोग्यासाठी धोकादायकच असते याकडं गायकवाड यांनी लक्ष वेधलं.
कुंभमेळ्याच्या नावाखाली झाडं तोडण्याचा घाट : "सरकारला पर्यावरण संपवायचं आहे. नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या नावाखाली १८०० पेक्षा जास्त झाडं तोडण्याचा घाट घातला जात आहे. तिकडं सयाजी शिंदेंसारखी लोकं याविरोधात उभी आहेत. मुंबईमध्ये देखील हजारो झाडांची कत्तल या सरकारनं केली आणि नवी झाडं लावू असं खोटं आश्वासन दिलं. कुठं आहेत ती झाडं?," असा सवाल त्यांनी केला. "हे सरकार फक्त उद्योगपतींचा फायदा करून द्यायला बसलं आहे," अशी टीका वर्षा गायकवाड यांनी केली. "तसंच पालिकेचे प्रशासक सध्या मुख्यमंत्रीच आहेत. मग त्यांनी मुंबईच्या हवेची बिघडलेली गुणवत्ता बघितली नाही का?" असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. मुंबईकरांच्या आरोग्याशी या सरकारला देणंघेणं नाही. उद्योगपतींच्या व्यवसायात खंड पडू नये इतकीच काळजी यांच्याकडून घेतली जात आहे, असा आरोप सचिन सावंत यांनी केला.
हेही वाचा -