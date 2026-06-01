बुलढाण्यात काँग्रेसचा 'आसूड मोर्चा'; गाढव, बैलगाड्यांसह केंद्र सरकारचा अनोखा निषेध!
नीट NEET पेपर लीक प्रकरणी आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यासह विविध मागण्यांसाठी काँग्रेसनं बुलढाण्यात आंदोलन केलं. या आंदोलनात काँग्रेस पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी गाढव, बैलगाड्यांसह सहभाग नोंदवला.
Published : June 1, 2026 at 7:46 PM IST
Updated : June 1, 2026 at 8:10 PM IST
बुलढाणा : नीट परीक्षेतील पेपर लीक प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, देशात निर्माण झालेली इंधन टंचाई, महागाई, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, खतांच्या वाढलेल्या किंमतींसह विविध जनहिताच्या मागण्यांसाठी काँग्रेस पक्षानं बुलढाण्यात 'आसूड मोर्चा' काढला. या मोर्चात पारंपरिक आणि आधुनिक वाहनांचा अनोखा मेळ घालून शेकडो कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केला. मोर्चात गाढव, हातगाडीवर ठेवलेली दुचाकी, बैलगाडीला ट्रॅक्टर बांधून कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यातून सरकारला 'गाढव सरकार' असल्याचा टोमणा मारण्यात आला. मोर्चा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रकाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडं निघाला. मोर्चात विविध मागण्यांचे फलक, बॅनर्स आणि आसूड घेऊन कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी : प्रकाश पाटील म्हणाले, “केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. नीट परीक्षेच्या पेपर लीकमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. महागाईनं जनता त्रस्त आहे. डिझेल-पेट्रोलचे भाव आणि खतांचे दर शेतकऱ्यांना सहन होत नाहीत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणं सरकारचं कर्तव्य आहे, पण ते टाळलं जात आहे. आम्ही या मोर्चाद्वारे सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
राज्यभरात घेणार आसूड मोर्चा : बुलढाण्यात काँग्रेसचा आसूड मोर्चा यशस्वी झाल्याचा दावा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे असाच मोर्चा राज्यभरात आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती काँग्रेसच्या वतीनं देण्यात आली आहे. या मोर्चात जिल्हा काँग्रेसचे पदाधिकारी, महिला विभागाच्या कार्यकर्त्या, युवक काँग्रेस आणि एनएसयूआयचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेला हा मोर्चा शांततेत पार पडला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं. या मोर्चाच्या माध्यमातून महागाई, बेरोजगारी आणि शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ यासारख्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारवर दबाव वाढवण्याचा काँग्रेस पक्षाचा प्रयत्न आहे.
