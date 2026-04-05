बारामतीच्या पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; आकाश मोरे यांना उमेदवारी जाहीर

Congress announces Akash More's candidature for the Baramati by-election, Pune
बारामतीच्या पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; आकाश मोरे यांना उमेदवारी जाहीर
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 5, 2026 at 9:28 PM IST

बारामती : बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षानं आपला उमेदवार जाहीर केला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आकाश विश्वनाथ मोरे यांच्या उमेदवारीला मंजुरी दिल्याचं अधिकृत पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी (All India Congress Committee) कडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकानुसार, बारामती मतदारसंघातील पोटनिवडणूक लक्षात घेता आकाश मोरे यांची अधिकृत उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं बारामतीच्या राजकीय समीकरणात नवीन रंगत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काँग्रेसच्या या निर्णयामागे स्थानिक पातळीवरील संघटन बळकट करणे, तरुण नेतृत्वाला संधी देणे आणि आगामी निवडणुकीत मजबूत लढत देण्याचा उद्देश असल्याचं पक्षातील सूत्रांनी सांगितलं. आकाश मोरे हे स्थानिक पातळीवर सक्रिय असून, त्यांची सामाजिक व कायदेशीर क्षेत्रातील कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांची निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, या पत्रकावर काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी वेणुगोपाल यांची सही असून, दिनांक 5 एप्रिल 2026 असा उल्लेख आहे. "For favour of publication" असा उल्लेख करत ही माहिती अधिकृतरीत्या प्रसारमाध्यमांना देण्यात आली आहे.

दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभेची जागा रिक्त झाली होती. बारामती मतदारसंघात ही पोटनिवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जात असून, विविध पक्षांमधील चुरस वाढण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसनं उमेदवार जाहीर केल्यामुळं आता इतर पक्षांच्या हालचालींनाही वेग येणार असल्याचे चित्र निर्माण झालं आहे. ही पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी महायुतीकडून प्रयत्न सुरू होते, मात्र काँग्रेसनं ही पोटनिवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं आता ही पोटनिवडणूक महायुतीविरोधात काँग्रेस अशी होण्याची शक्यता आहे. तर या पोटनिवडणुकीसाठी महायुतीकडून सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळं आता या पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांना आकाश मोरे यांचं आव्हान असणार आहे.


उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उद्या दाखल करणार उमेदवारी अर्ज : बारामती विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या उद्या दुपारी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी इच्छा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीनं खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली होती. मात्र आता या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आघाडीतीलच उमेदवार निश्चित झाला आहे. त्यामुळं सध्या आघाडीत बिघाडी निर्माण झाल्याचं चित्र बारामतीत पाहायला मिळत आहे. त्यामुळं बारामतीमध्ये आघाडी राहते की, काँग्रेसला स्वबळावर निवडणूक लढवावी लागते, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

