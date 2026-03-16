पुण्यात गॅस तुटवड्याबाबत काँग्रेसचं आंदोलन; ट्रम्प शासनाविरोधात झुकलेलं मोदी सरकार, काँग्रेसचा हल्लाबोल
इराण-अमेरिका-इस्रायलमधील युद्धामुळं भारतात एलपीजी गॅसची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या विरोधात आज नॅशनल स्टुडन्ट ऑफ इंडिया तर्फे आंदोलन करण्यात आलं.
Published : March 16, 2026 at 8:44 PM IST
पुणे Congress Protest Gas Shortage : गेल्या काही दिवसापासून इराण-अमेरिका-इस्रायलमधील युद्धामुळं भारतात एलपीजी गॅसची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळं घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. इराणने हार्मुस बंदर बंद केल्याने गॅसचा तुटवडा जास्त जाणवत आहे. या विरोधात आज नॅशनल स्टुडन्ट ऑफ इंडिया तर्फे पुण्यातील बालगंधर्व येथे सरकार विरोधात घोषणाबाजी देत आंदोलन करण्यात आलं.
सरकार विरोधात घोषणा देत आंदोलन : आज महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गॅस सिलेंडरची कमतरता निर्माण झाली आहे. सामान्य नागरिक, महिला यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. स्वयंपाकघरातील हा मूलभूत प्रश्न सरकार अजूनही सोडवू शकलेले नाही. यामुळं आज नॅशनल स्टुडन्ट ऑफ इंडिया तर्फे पुण्यातील बालगंधर्व येथे सरकार विरोधात घोषणाबाजी देत आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यासंदर्भात केलेल्या विधानाच्या विरोधात गॅसचे पाईप हे गटारीमध्ये सोडून सरकार विरोधात आंदोलन करत घोषणाबाजी करण्यात आली.
ट्रम्प शासन विरोधात झुकलेलं सरकार : यावेळी एनएसयूआयचे अध्यक्ष अक्षय कांबळे म्हणाले की, "सरकार हे ट्रम्प शासन विरोधात झुकलेलं असून मोदी सरकारने ट्रम्प सरकारच्या पुढे लोटांगण घातलं आहे. सरकार परराष्ट्र नीतीमध्ये फेल ठरल्यामुळं आज देशभराची घरगुती तसेच व्यवसायिक गॅसच्या संदर्भात तुटवडा जाणवत आहे. याबाबत सरकारकडून कोणताही पाठपुरावा तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत नाही, म्हणून आज आम्ही या विरोधात आंदोलन केलं."
