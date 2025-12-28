ETV Bharat / state

काँग्रेसच्या स्थापनेला १४० वर्षे पूर्ण; भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा कणा ते दीर्घकाळ सत्तेचा काय आहे इतिहास?

काँग्रेस स्थापनेला आज १४० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त काँग्रेस पक्षाची स्थापना, इतिहास याबाबत इतिहासाचे गाढे अभ्यासक प्रा.डॉ. वैभक म्हस्के यांनी प्रवास उलगडला.

congress foundation day 2025
संग्रहित- काँग्रेस (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 10:51 AM IST

|

Updated : December 28, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती- भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा कणा ठरलेली आणि देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचं स्थान असलेली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 140 वर्षांचा ऐतिहासिक प्रवास पूर्ण करत आहे. 28 डिसेंबर 1885 रोजी स्थापन झालेल्या या पक्षानं ब्रिटिश सत्तेविरोधातील लढ्यापासून आधुनिक लोकशाहीच्या घडणीपर्यंत भारताच्या इतिहासात निर्णायक भूमिका बजावली. जाणून घ्या, काँग्रेसचा इतिहास



अशी झाली काँग्रेसची स्थापना- भारतात ब्रिटिशांविरुद्ध 1857 मध्ये पहिल्यांदा मोठा उठाव झाला. यानंतर पंजाबमध्ये रामसिंग कुका यांची चळवळ आणि महाराष्ट्रात बळवंत फडके यांसारख्या क्रांतिकारकांच्या संघर्षामुळे इंग्रज अधिकच सावध झाले. भारतीयांचा रोष पुन्हा हिंसक उठावाच्या स्वरूपात व्यक्त होऊ नये, 1857 सारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर आपण भारतात टिकू शकणार नाही. आपली संख्या मूठभर आहे. यावर पर्याय म्हणून असंतोषाला कायदेशीर वाट देण्याचा ब्रिटिशांनी विचार केला. याच पार्श्वभूमीवर व्हॉइसरॉय लॉर्ड डफरीन यांच्या काळात आयएएस अधिकारी ॲलन ऑक्टिव्हियन ह्यूम यांनी भारतीय नेत्यांशी चर्चा करून एका राष्ट्रीय संघटनेची संकल्पना कलकत्ता येथे एका पदवीदान सोहळ्यात मांडली. इंग्लंडमध्ये ज्याप्रमाणे विरोधी पक्ष आहे, अगदी तसंच काम ही संघटना भारतात करेल, अशी योजना करण्यात आली. 28 डिसेंबर 1885 रोजी मुंबईत गोकुळदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये अशी विशेष संघटना स्थापन करण्यात आली. त्या संघटनेला काँग्रेस असं नाव देण्यात आलं. अमेरिकेतील लोकप्रतिनिधी सभेवरून काँग्रेस हे नाव घेण्यात आलं. काँग्रेसचा अर्थ लोकांचे मंडळ, असा होतो, असं प्रा. डॉ.वैभव म्हस्के यांनी सांगितलं.

काँग्रेसच्या स्थापनेला १४० वर्षे पूर्ण (Source- ETV Bharat Reporter)



काँग्रेसच्या पहिल्या अधिवेशनाला 72 प्रतिनिधींची उपस्थिती- मुंबईतील गोकुळदास तेजपाल संस्कृत कॉलेजमध्ये 28 डिसेंबर 1885 रोजी स्थापन झालेल्या काँग्रेसचे पहिलं अधिवेशन भरलं. या अधिवेशनाला देशभरातून विविध जाती धर्माचे 72 प्रतिनिधी उपस्थित होते. काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष म्हणून व्योमेशचंद्र बॅनर्जी होते. सुरुवातीला काँग्रेस ही संघटना आपल्याला पूरक ठरेल, असं इंग्रजांना वाटत होतं. काँग्रेसचे अधिवेशन पुढे देशातील विविध शहरात व्हायला लागलं. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने काँग्रेसमध्ये असणारे शिक्षित लोक देशभरात फिरायला लागले. यामुळं त्यांना आपल्या देशातील विविध समस्या अडचणी आणि संस्कृतीची माहिती व्हायला लागली. यातून त्यांचे विचार बदलायला लागलेत. पुढच्या काळात मात्र काँग्रेस पक्ष ब्रिटिश सत्तेविरोधात प्रमुख आवाज ठरला.

काँग्रेसचे तीन महत्त्वपूर्ण कालखंड मवाळ राजकारण- काँग्रेसच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात अर्थात 1885 ते 1905 दरम्यान मावळ विचारसरणी प्रभावी होती. दादाभाई नौरोजी, गोपाळ कृष्ण गोखले, बद्रुद्दीन तय्यबजी, फिरोजशहा मेहता यांसारख्या नेत्यांनी घटनात्मक मार्ग स्वीकारत अर्ज, निवेदन आणि चर्चांच्या माध्यमातून सुधारणा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण आणि प्रशासनात भारतीयांचा सहभाग आणि आर्थिक शोषणाविरोधात आवाज उठवणे हे या टप्प्यातलं वैशिष्ट्य होतं. मात्र, ही अशी नम्र भूमिका अनेक तरुण नेत्यांना पटत नव्हती. जहाल विचारांचा उदय- काँग्रेसमध्ये 1905 नंतर जहाल विचारांचा प्रभाव वाढायला लागला. बंगाल विभाजनाविरोधात आंदोलनाने या टप्प्याला गती मिळाली. लाला लजपतराय, बिपिनचंद्र पाल आणि आपल्या महाराष्ट्रातले लोकमान्य टिळक यांसारख्या नेत्यांनी स्वराज्याची मागणी उघडपणे केली. या काळात राष्ट्रीय चळवळीला अधिक आक्रमक आणि लोकाभिमुख स्वरूप मिळालं.


गांधी युग आणि जनआंदोलन- 1920 मध्ये काँग्रेस पूर्णतः महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली जनआंदोलनात रूपांतरित झाली. 1920 मध्ये असहकार चळवळ, 1930 मध्ये कायदेभंग चळवळ आणि 1942 च्या 'छोडो भारत'आंदोलनाद्वारे काँग्रेसनं ब्रिटिश सत्तेच्या मुळावर घाव घातला. 1929 च्या लाहोर अधिवेशनात काँग्रेसने पहिल्यांदाच पूर्ण स्वातंत्र्याची अधिकृत मागणी केली. अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. काँग्रेसनx स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व यशस्वीरित्या पूर्णत्वास नेलं.



स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाचे दीर्घकाळ नेतृत्व- स्वातंत्र्यानंतरही काँग्रेसने दीर्घकाळ देशाचे नेतृत्व केलं. पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात आधुनिक भारताची पायाभरणी झाली. नियोजन आयोग सार्वजनिक क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगती शिक्षण आणि लोकशाही मूल्यांची घडण या काळात झाली. आज राजकीय आव्हानांचा सामना करत असला तरी काँग्रेस हा देशाच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा आणि सक्रिय पक्ष म्हणून अस्तित्वात आहे, असं प्रा. डॉ. वैभव मस्के म्हणाले.

Last Updated : December 28, 2025 at 12:38 PM IST

TAGGED:

काँग्रेस वर्धापन दिन २०२५
WHAT IS CONGRESS HISOTRY
MILESTONES OF CONGRESS IN HISTORY
CONGRESS FOUNDATION DAY NEWS
CONGRESS FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.