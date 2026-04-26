रस्त्याचं काम पूर्ण होण्याआधीच आळंदी-पंढरपूर मार्गावर टोलवसुली; सत्ताधारी, विरोधकांनी केलं आंदोलन

आळंदी ते पंढरपूर मार्गावर सुरू करण्यात आलेल्या नव्या टोल नाक्यावर रविवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आंदोलन केलं.

Alandi Pandharpur road toll plaza
आळंदी- पंढरपूर मार्गावरील टोल नाक्यावर आंदोलन
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 26, 2026 at 3:07 PM IST

Updated : April 26, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
बारामती - पुरंदर तालुक्यातील जेजुरीजवळ आळंदी ते पंढरपूर मार्गावर सुरू करण्यात आलेल्या नव्या टोल नाक्यावर रविवारी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही जोरदार आंदोलन केलं. स्थानिकांना टोलमाफी देण्याची मागणी लावून धरली. या आंदोलनामुळं काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या महत्त्वाच्या रस्त्याचं काम अंतिम टप्प्यात असतानाच टोल वसुली सुरू करण्यात आल्यानं स्थानिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. या मार्गावरून जाणाऱ्या सर्व वाहनांकडून टोल आकारला जात असल्याने पुरंदर तालुक्यातील नागरिक, वारकरी आणि भाविक यांना आर्थिक फटका बसत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

काँग्रेसचं आक्रमक आंदोलन - रविवारी काँग्रेसच्या वतीने टोल नाक्यावर आंदोलन करत जागरण-गोंधळ घालण्यात आलं. “खंडोबाच्या भूमीत टोल नको” अशी भूमिका घेत कार्यकर्त्यांनी टोलविरोधात ठिय्या आंदोलन केलं. काही काळ टोल वसुली थांबवण्यात आली.

काँग्रेसनं दिला इशारा - जेजुरी पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन मागं घेण्यात आलं असलं, तरी स्थानिकांसाठी टोलमाफीबाबत प्रशासनाला निवेदन देण्यात आलं. शासनानं तातडीनं निर्णय न घेतल्यास रस्ता रोकोसारखे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही काँग्रेसनं दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसही मैदानात - काँग्रेसच्या आंदोलनानंतर लगेचच सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनंही आंदोलन करण्यात आलं. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष जालिंदर कामते आणि तालुका अध्यक्ष उत्तमराव धुमाळ यांच्या नेतृत्वाखाली घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आलं.

या वेळी एका लेनमधील वाहतूक काही काळ थांबवण्यात आली. अधिकाऱ्यांना निवेदन देत स्थानिक वाहनांना टोलमाफी देण्याची मागणी करण्यात आली.

“हे आंदोलन नसून आमच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित यंत्रणांकडं आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, स्थानिकांना तातडीनं दिलासा मिळावा,” असं प्रा. दुर्गाडे यांनी सांगितलं. तर या रस्त्याचं काम अपूर्ण असून, सासवड बहाय्यवळण व नीरा बहाय्यवळणावर तीन ठिकाणी पूल बांधण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गौरव कोलते यांनी केली.

वारकरी आणि भाविकांसाठीही सवलतीची मागणी - जेजुरी हे राज्याचं कुलदैवत मानलं जाणारं महत्त्वाचं धार्मिक स्थळ असल्यानं येथे दरवर्षी लाखो भाविक येतात. तसंच आळंदी ते पंढरपूर वारी करणारे वारकरीही याच मार्गाचा वापर करतात. या पार्श्वभूमीवर जेजुरी देवस्थानच्या माजी विश्वस्तांनी भाविक आणि वारकऱ्यांसाठी टोलमाफीची मागणी केली आहे. “हा मार्ग वारकऱ्यांसाठी असल्याचे पूर्वी स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे या मार्गावर येणाऱ्या भाविकांना सवलत देणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

स्थानिक नागरिक, राजकीय पक्ष आणि धार्मिक संस्थांकडून एकमुखाने टोलमाफीची मागणी होत असल्याने शासनावर दबाव वाढत आहे. आता प्रशासन आणि केंद्र सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

