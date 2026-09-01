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महायुतीमधील संघर्ष पुन्हा चव्हाट्यावर; कोल्हापूर महापालिकेतील बैठकीत युतीचे गटनेते एकमेकांना भिडले

वृक्ष प्राधिकरणाच्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीदरम्यान महायुतीमधील दोन प्रमुख गटनेते शिवसेनेचे शारंगधर देशमुख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आदिल फरास यांच्यात तीव्र स्वरूपाचा वाद झाला.

Kolhapur Municipal Corporation
कोल्हापूर महापालिका (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2026 at 10:23 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 10:40 PM IST

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कोल्हापूर- कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या राजकीय वर्तुळात मंगळवारी महायुतीमध्येच पुन्हा नवीन गोंधळ पाहायला मिळाला. वृक्ष प्राधिकरणाच्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीदरम्यान महायुतीमधील दोन प्रमुख गटनेते शिवसेनेचे शारंगधर देशमुख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आदिल फरास यांच्यात तीव्र स्वरूपाचा वाद झाला. वादाचे पर्यवसान थेट हमरीतुमरीमध्ये झाले असून, दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना 'चौकात चल, तिथेच तुला बघतो' असे म्हणत शड्डू ठोकून आव्हान दिले. या घटनेमुळे महापालिका परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता.

कोल्हापूरच्या महापौर रुपाराणी निकम (Source- ETV Bharat)

नेमकं काय घडलं? : शहरातील विविध प्रभागांमधील वृक्षतोड आणि घरांवर पडलेली धोकादायक झाडे काढण्याबाबतच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी कोल्हापूर महापालिकेत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत काही विशिष्ट प्रस्तावांना विरोध दर्शवल्याने वादाला सुरुवात झाली. "तुम्ही प्रत्येक लोकहिताच्या गोष्टीला विनाकारण विरोध करता," असा आरोप एका नेत्याने केल्यावर दुसऱ्याने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. यातूनच शाब्दिक चकमक वाढली आणि दोन्ही नेते एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. बैठकीत उपस्थित असलेले इतर अधिकारी आणि सदस्य या प्रकारामुळे अवाक् झाले होते.

मागच्या पाच महिन्यांपासून धुमसणारा अंतर्गत संघर्ष : खरं तर देशमुख आणि फरास यांच्यातील हा वाद आज अचानक उद्भवलेला नाही. गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून या दोन्ही नेत्यांमध्ये विविध विषयांवरून खटके उडत आहेत. यापूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आणि परिवहन समितीच्या निवडणुकीच्या वेळीही या दोघांमध्ये अशाच प्रकारची वादावादी झाली होती. मध्यंतरी एका कार्यकर्त्याच्या वादावरूनही त्यांच्यात धुसफूस सुरू होती, ज्याचा भडका आजच्या बैठकीत उडाला. सत्ताधारी महायुतीमध्येच अशा प्रकारे दोन मोठे नेते आमनेसामने आल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

महापालिका चौकात तणावानंतर पोलिसांचा हस्तक्षेप : बैठकीतील वादाची बातमी बाहेर येताच दोन्ही नेत्यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने महापालिका चौकात जमा झाले. समर्थकांनी एकमेकांच्या विरोधात घोषणाबाजी केल्यामुळे परिस्थिती अधिकच संवेदनशील बनली होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी तातडीने पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जमावाला पांगवले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. तर महायुतीमधील इतर ज्येष्ठ नगरसेवकांनी देखील मध्यस्थी करत दोन्ही नेत्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

'हा तर वैचारिक मतभेद'; महापौरांची सारवासारव : या संपूर्ण प्रकरणावर कोल्हापूरच्या महापौरांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी या वादाला 'कौटुंबिक वाद' आणि 'वैचारिक मतभेद' असे संबोधले. महापौर म्हणाल्या की, "कोल्हापूर शहराला मोठा ऐतिहासिक वारसा आहे आणि आपण सर्व शहराच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत. लोकहिताच्या विषयांवरून चर्चा करताना कधी कधी मते भिन्न असू शकतात, मात्र हे दोन्ही नेते एकाच महायुतीचे घटक असल्याने हा वाद लवकरच मिटवला जाईल." राजकीय पटलावर जरी हा वाद मिटल्याचा दावा केला जात असला तरी आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधील हे अंतर्गत कलह कोल्हापूरच्या राजकारणात काय वळण घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Last Updated : September 1, 2026 at 10:40 PM IST

TAGGED:

MAHAYUTI
SHIV SENA SHARANGDHAR DESHMUKH
NCP ADIL FARAS
महायुतीमधील संघर्ष चव्हाट्यावर
KOLHAPUR MUNICIPAL CORPORATION

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