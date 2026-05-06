रायगडच्या तारा बंदर परिसरात ग्रामस्थ आणि वन विभागात वाद, मच्छिमारांच्या बोटी उभ्या करण्यावरून संघर्ष उसळला
रायगड जिल्ह्यातील तारा गावातील बंदर परिसरात ग्रामस्थ आणि वन विभाग आमनेसामने आले आहेत. मच्छिमारांच्या बोटी उभ्या करण्यावरून हा वाद निर्माण झाला आहे.
Published : May 6, 2026 at 3:00 PM IST
रायगड : जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील तारा गावातील बंदर परिसरात मच्छिमारांच्या बोटी उभ्या करण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. समुद्रकिनारी झालेला भराव, मँग्रोव्ह संवर्धन आणि बोटी लावण्यासाठीच्या जागेवरून ग्रामस्थ आणि वन विभाग आमनेसामने आले आहेत. या वादामुळे स्थानिक मच्छिमारांचा पारंपरिक व्यवसाय अडचणीत आला असून प्रशासनानं तातडीनं हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
वाद नेमका काय? : मुरुड तालुक्यातील तारा गाव समुद्रकिनाऱ्यालगत वसलेलं असून येथील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मच्छिमारीवर अवलंबून आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, काही वर्षांपूर्वी समुद्रकिनारी भराव टाकण्यात आला होता आणि त्यावेळी मँग्रोव्हची कत्तल झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणावर पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर वाद हरित लवादापर्यंत पोहोचला.
हरित लवादानं संबंधित परिसरातील भराव हटवून त्या ठिकाणी पुन्हा मँग्रोव्ह लागवड करण्याचे आदेश दिल्यानंतर वन विभागानं त्या भागात कामाला सुरुवात केली आहे. तसेच, मँग्रोव्ह संवर्धनासाठी वन विभागाकडून सूचना फलकही लावण्यात आले आहेत.
मात्र, ज्या ठिकाणी मँग्रोव्ह लागवड सुरू आहे त्या परिसरात अनेक वर्षांपासून मच्छिमार बोटी उभ्या केल्या जात असल्यानं स्थानिक मच्छिमारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बोटी लावण्यासाठी जागेचा प्रश्न गंभीर बनला असून पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामस्थांच्या मते, वन विभागाचे काही अधिकारी त्यांची बाजू समजून घेत नाहीत. समुद्रकिनाऱ्यावरील बदलांमुळे मच्छिमारी, खेकडे पकडणं आणि पावसाळ्यातील पारंपरिक व्यवसाय धोक्यात आल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे.
वनविभागाकडून काय सांगण्यात आलं? : दरम्यान, फणसाड अभयारण्याचे वन अधिकारी नितीन ढगे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत संबंधित परिसर वन विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचं स्पष्ट केलं. हरित लवादाच्या आदेशानुसार मँग्रोव्ह लागवडीचे काम सुरू असून वन विभागानं लावलेले नियम सर्वांसाठी बंधनकारक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नियमांचं उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या वादामुळे तारा गावातील मच्छिमारांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं असून प्रशासनानं ग्रामस्थ आणि वन विभाग यांच्यात समन्वय साधून तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा