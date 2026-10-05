‘आदित्य ठाकरेंचा पासपोर्ट जप्त करा, लूकआउट नोटीस काढा’, नितेश राणेंची मागणी; आदित्य म्हणाले, ‘उद्या विद्यार्थ्यांसोबत जाऊन बसणार’
आदित्य ठाकरे सध्या मुंबईतील मातोश्री निवासस्थानी आहेत की परदेशात पसार झाले आहेत, याची गृहमंत्रालयाने तातडीने तपासणी करावी, अशी मागणी मंत्री नितेश राणेंनी केली.
Published : October 5, 2026 at 1:31 PM IST
मुंबई : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांचा पासपोर्ट तातडीने जप्त करावा तसेच त्यांच्याविरोधात लूकआउट नोटीस जारी करावी, अशी मागणी मंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे. पत्रकारांशी बोलताना राणेंनी दावा केला की, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे अटकेच्या भीतीपोटी देश सोडून जाण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याकडे परदेशात जाण्याची तयारी असल्याची माहिती असल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यामुळे गृह विभागाने तातडीने पासपोर्ट जप्त करून लूकआउट नोटीस जारी करावी, अशी मागणी राणेंनी केली.
राणे म्हणाले की, देशातील मोठे गुन्हेगार आणि आर्थिक गैरव्यवहार करणारे आरोपी अटकेच्या भीतीनं परदेशात पळून गेल्याची उदाहरणं आहेत. दिशा सालियन प्रकरणातील एफआयआर आणि विविध जबाबांमध्ये आदित्य ठाकरे यांचे नाव 13 वेळा आल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच पालिका कंत्राट प्रकरणात अटक झालेला अभिनेता डिनो मोरिया हा केवळ मुखवटा असून त्याचा खरा गॉडफादर आदित्य ठाकरे आहेत, असा गंभीर आरोप राणेंनी केला.
'भीतीमुळे ते ठाकरे बंधूंच्या गर्जना मोर्चाच्या जाहीर मंचावर उपस्थित राहिले नाहीत' :
आदित्य ठाकरे यांच्यावर हत्या, सामूहिक बलात्कार आणि फसवणुकीसारखे गंभीर आरोप असल्याचा दावाही राणेंनी केला. याच भीतीमुळे ते ठाकरे बंधूंच्या गर्जना मोर्चाच्या जाहीर मंचावर उपस्थित राहिले नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला. तापाचं कारण सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात ते अटकेच्या भीतीनं लपून बसल्याचा दावा राणे यांनी केला.
आदित्य ठाकरे सध्या मुंबईतील मातोश्री निवासस्थानी आहेत की परदेशात पसार झाले आहेत, याची गृहमंत्रालयाने तातडीने तपासणी करावी, अशी मागणी राणेंनी केली. चौकशीपासून दूर जाण्यासाठी ते परदेशात जाऊ शकतात, त्यामुळे त्यांचा पासपोर्ट जप्त करून सर्व विमानतळांवर अलर्ट जारी करण्यासाठी त्यांच्या नावाने लूकआउट नोटीस काढावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. गंभीर गुन्ह्यांतील संशयित आरोपींना मोकळे सोडू नये आणि दिशा सालियन प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करावा, अशी मागणी राणे यांनी केली.
‘उद्या विद्यार्थ्यांसोबत जाऊन बसणार’- आदित्य ठाकरे
MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी सांगितलं की, नुकतेच विवेकानंद पाटील यांच्याशी बोलणं झाले असून, उद्या मंगळवारी (6 ऑक्टोबर) पुण्यात MPSC च्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांसोबत जाऊन बसणार आहेत.
आदित्य ठाकरे यांनी MPSC अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. “हजारो-लाखो विद्यार्थी तुम्हाला नाकारत आहेत. बाजूला व्हा, असं सांगत आहेत. तरीही तुम्ही पदावर का राहता?” असा सवाल त्यांनी केला.
“गद्दार ज्ञानेशकडून धडे घेतले का आपण? की आता विद्यार्थ्यांनी येऊन MPSC च्या दारात बसायचं आणि मगच आपण राजीनामा द्याल?” असा सवालही आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमधून केला.