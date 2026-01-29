'...हीच दादांना खरी श्रद्धांजली ठरेल', अजित पवारांवर अंत्यसंस्कार होताच संजय राऊतांचा भाजपावर निशाणा
अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर काही वेळातच शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी समाजमाध्यमावरून भाजपाला लक्ष्य केलं.
Published : January 29, 2026 at 5:35 PM IST
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी (28 जानेवारी) बारामती इथं झालेल्या विमान अपघातात निधन झालं. त्यांच्या निधनानं राज्याच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली. गुरुवारी (29 जानेवारी) बारामतीच्या विद्या प्रतिष्ठान येथे अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. शेवटचा निरोप देण्यासाठी राज्यभरातून हजारोंचा जनसमुदाय बारामतीत जमला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, रामदास आठवले, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह राज्य आणि देशातील अनेक ज्येष्ठ नेते या अंत्यसंस्काराला उपस्थित होते. अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार आणि जय पवार यांनी त्यांच्या पार्थिवाला मुखाग्नी दिला.
...हीच दादांना खरी श्रद्धांजली ठरेल : अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर काही वेळातच शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी समाजमाध्यमावरून भाजपाला लक्ष्य केलं. अजित पवार यांच्या निधनानंतर भाजपानं राज्यातील प्रमुख दैनिकांत श्रद्धांजलीच्या पानभर जाहिराती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली. "भाजपानं कमाल केली. दादांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी पानभर जाहिराती दिल्या. मात्र त्याने काय साध्य होणार? अजित पवारांवर भाजपा, म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले 70 हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप मागे घेणे, हीच दादांना खरी श्रद्धांजली ठरेल," असं संजय राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. तर या टीकेनंतर भाजपाकडूनही त्वरित प्रत्युत्तर देण्यात आलं. भाजपाचे मुंबईतील नगरसेवक आणि माध्यमप्रमुख नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांच्यावर पलटवार केला. "एनडीएतील घटक पक्ष आपापसातील संबंध कसे जपतात, हे मविआ आणि संजय राऊत यांना समजणार नाही. ‘यह तुम्हारे बस की बात नही’," असं नवनाथ बन यांनी म्हटलं आहे.
भाजपानं आतातरी मान्य करावं : दुसरीकडे, काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत भाजपावर निशाणा साधाला. ते म्हणाले, "सत्तर हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या भाजपानं त्यांच्याबरोबरच सत्ता स्थापन केली, तरीही आरोप मात्र तसंच ठेवले. सिद्ध न झालेला आरोप जीवनाच्या अंतिम क्षणापर्यंत तसाच राहिला. ही अजित पवारांच्या जीवनाची शोकांतिका आहे. तसंच ईडी–सीबीआयचा कुटुंबावर झालेला ससेमिरा आणि आरोपांच्या फैरी संपूर्ण देशाने पाहिल्या. नुकत्याच झालेल्या निवडणूक प्रचारात दादांनी याबाबत खंत व्यक्त केली होती. भाजपानं आपले हे आरोप चुकीचे होते, हे आतातरी मान्य करावं-हीच अजित पवारांना खरी श्रद्धांजली ठरेल," असं सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे.
सिंचन घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरून अजित पवार यांना घेरण्याचा प्रयत्न : दरम्यान, अजित पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीत सर्वाधिक गाजलेला आणि वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे सिंचन घोटाळा. सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांच्या कथित सिंचन घोटाळ्याचे आरोप करत विरोधकांनी वर्षानुवर्षे अजित पवार यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत 'चक्की पीसिंग' या वाक्यामुळं अजित पवारांचा प्रचार विशेष चर्चेत राहिला. पुढं 2023 मध्ये अजित पवार थेट सत्तेत सहभागी झाले, तेव्हाही भाजपावर विरोधकांकडून तीव्र टीका झाली. मात्र, प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं सांगत भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यावर मौन बाळगलं.
राजकीय संघर्षाची धार कायम : नुकत्याच पार पडलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीदरम्यान स्थानिक भाजपा नेत्यांनी पुन्हा एकदा सिंचन घोटाळ्याचा मुद्दा उकरून काढला. त्यावेळी अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट भूमिका मांडली होती. "माझ्यावर 70 हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते, हे सर्वांना माहिती आहे. पण ज्या लोकांनी माझ्यावर हे आरोप केले, त्यांच्याच सोबत मी आज सरकारमध्ये बसलो आहे, हेही वास्तव आहे," असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी भाजपा नेत्यांना अडचणीत आणले होते. दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या राजकीय आयुष्याभोवतीचे हेच आरोप-प्रत्यारोप पुन्हा चर्चेत आले असून, श्रद्धांजलीच्या पलीकडेही राजकीय संघर्षाची धार कायम असल्याचं चित्र दिसत आहे.
