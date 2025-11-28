कूपर रुग्णालयात रुग्ण सुरक्षेबाबत चिंता वाढली; एका आठवड्यात 2 रुग्णांचा बेडवरून पडल्यामुळं मृत्यू
मुंबईतील कूपर रुग्णालयात गेल्या पाच महिन्यांत 28 पेक्षा जास्त रुग्ण बेडवरून पडल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआयद्वारे उघड झाली आहे.
मुंबई : राज्यभरातून आणि देशभरातून हजारो रुग्ण उपचारासाठी विश्वासानं मुंबईमधील आरोग्य व्यवस्थेचा आधार घेतात. पण अलीकडच्या काळात हा विश्वास हादरू लागला आहे. कारण मुंबईतील कूपर रुग्णालयात गेल्या पाच महिन्यांत 28 पेक्षा जास्त रुग्ण बेडवरून पडल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआयद्वारे उघड झाली आहे. त्यातच गेल्या आठवड्यामध्ये दोन वयस्कर रुग्णांचा बेडवरून पडल्यानंतर मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळं रुग्ण सुरक्षेबाबत संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून नागरिक, रुग्ण आणि नातेवाईकांना रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी जायचं की नाही, अशी चिंता भेडसावत आहे.
रुग्णालय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह : 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी दाखल झालेल्या 80 वर्षीय सोनाबाई चव्हाण या रुग्ण महिला 23 नोव्हेंबरच्या रात्री बेडवरुन पडल्याचा प्रकार घडला. त्या दिवशी रात्री साडेआठच्या सुमारास सोनाबाई यांना जेवण देऊन त्यांचा मुलगा जेवणासाठी थोडा वेळ बाहेर गेला. जेवून परतल्यानंतर त्यांच्या मुलाला सोनाबाई चव्हाण बेडवरुन पडल्याची माहिती रुग्णालयानं दिली. त्यानंतर त्यांना तत्काळ आयसीयूमध्ये हलवण्यात आलं. पण, त्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा न झाल्यानं आणि त्यांना हृदयविकार, उच्च रक्तदाब व मधुमेह अशा आजारांच्या लक्षणांमुळं 24 नोव्हेंबरला त्यांचा मृत्यू झाला. त्या घटनेनंतर देखील कोणत्याही परिचारक किंवा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर मदत केली नाही, असा रुग्णाच्या नातेवाईकांचा आरोप आहे. "जेव्हा रुग्ण सोनाबाई चव्हाण यांचा मुलगा जेवणासाठी बाहेर पडला, तेव्हा त्या वॉर्डमध्ये कोणीही उपस्थित नव्हते," असं सोनाबाई चव्हाण यांच्या नातेवाईकांचं म्हणणं आहे. "बेडला व्यवस्थित रेलिंग असते, तर माझी आजी पडली नसती," असं रुग्ण सोनाबाई चव्हाण यांची नात सोनम चव्हाण यांनी सांगितलं.
शौचालयात पडल्यानं आधी एका रुग्णाचा मृत्यू झाला होता : कूपर रुग्णालयात आठवडाभरापूर्वीच म्हणजेच 17 नोव्हेंबर रोजी प्रकाश परब या 52 वर्षीय रुग्णाला शौचालयात पडल्यामुळं डोक्याला गंभीर जखम झाली होती. त्यानंतर त्या रुग्णाचा मृत्यू झाला. दरम्यान, "डोक्याला गंभीर जखम झाल्यामुळं रक्तस्त्राव होत असताना जवळपास दोन तास डॉक्टर उपस्थित नव्हते," असा आरोप रुग्णाचे भाऊ सुनील परब यांनी केला आहे. या घटनेनंतर रुग्णालयातील सुरक्षा, डॉक्टर्स आणि नर्सेसची उपलब्धता आणि रुग्णालयाचा प्रशासकीय कामातील ढिसाळपणा याबाबत चर्चा होत आहे. याचबरोबर, "माझा भाऊ त्या रुग्णालयात ऍडमिट असताना एका बेडवर दोन रुग्ण ठेवून उपचार केले जात असल्याचं आम्ही बघितलं आहे. एका बाजूला रुग्णसंख्या वाढती आणि दुसऱ्या बाजूला घटती कर्मचारी संख्या, यामुळं रुग्णांच्या जीवाशी खेळ होत आहे," असं सुनील परब यांनी संतप्तपणे म्हटलं आहे. तसंच, "माझा भाऊ पडला, त्या दिवशी डॉक्टर खूप उशिराने आले आणि नर्स असूनही त्या गंभीर जखमेमुळं घाबरून गेल्या होत्या," असं सुनील परब यांनी सांगितलं.
3 महिन्यांत 28 रुग्ण खाटेवरून पडले : आरटीआयद्वारे प्राप्त माहितीनुसार 2025 च्या जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीतच कूपर रूग्णालयामध्ये एकूण 28 रुग्ण बेडवरून पडल्याचं समोर आलं आहे. यापैकी दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला असून रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळं हे मृत्यू झाल्याचं रुग्णांच्या नातेवाईकांचं म्हणणं आहे. आरटीआयच्या माध्यमातून मागवण्यात आलेल्या माहितीमध्ये बेडवरुन पडण्याचं कारण बेडना सुरक्षित रेलिंग नसणं, रुग्णसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध बेड यांचे कमी प्रमाण आणि स्टाफची कमतरता अशा कारणांमुळं या घटना पुन्हा पुन्हा घडत आहेत, असं म्हटलं आहे.
नागरिक आणि नातेवाईकांची मागणी काय? :
- तुटलेल्या रेलिंग्स तात्काळ दुरुस्त कराव्यात.
- वॉशरूम आणि कॉरिडॉर सुरक्षित करावेत.
- रुग्णालयातील स्वच्छतागृह स्वच्छ ठेवावीत.
- स्टाफची त्वरित नियुक्ती करावी.
- रुग्ण पडल्यास उपचारात विलंब टाळण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करावी.
रुग्णालयाचे म्हणणं काय? : बेडवरून पडून मृत्यू झालेल्या घटनांबाबत कूपर रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. देव शेट्टी यांच्याशी "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला. यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. देव शेट्टी यांनी संबंधित महिलेचा मृत्यू बेडवरून पडल्यामुळं झाला नाही, असा दावा केला. तसंच "दोन्ही रुग्णांच्या झालेल्या मृत्यूबाबत आणि त्याच्या कारणाबाबत सविस्तर माहिती आरोग्य विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे," असं डॉ. देव शेट्टी यांनी सांगितलं. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर मेढेकर यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांच्या जागी प्रभारी अधिष्ठाता म्हणून सध्या डॉ. नीलम आंध्रडे यांनी कार्यभार सांभाळला आहे. याचा अर्थ म्हणजे कूपर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता हे पद गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त आहे आणि सध्या प्रभारी अधिष्ठाता यांच्या माध्यमातून काम चाललं आहे. याशिवाय नर्स, वॉर्डबॉय आणि सुरक्षा रक्षकांची तीव्र टंचाई असल्याचं वरील घटनांवरून दिसत आहे.
आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मुंबई महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांतील रिक्त पदे!
- मेडिकल ऑफिसर – 536 पदांपैकी 164 पदे रिक्त
- बहुउद्देशीय कर्मचारी – 338 पैकी 104 पदे रिक्त
- क्षयरोग निरीक्षक व संघटक – मोठ्या प्रमाणात रिक्तता
- स्वच्छता विभाग – 155 पैकी 67 पदे रिक्त
लवकरच याबाबत व्यवस्था केली जाईल : महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयातील रिक्त पदांबाबत आणि बेडच्या उपलब्धतेबाबत महानगरपालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी तानाजी कांबळे यांनी सांगितलं की, "रुग्णसंख्या वाढते तेव्हा रुग्णालयात तेवढे बेड उपलब्ध नसतात. त्यामुळं रुग्णालयांमध्ये लवकरच याबाबत व्यवस्था केली जाईल आणि जी रिक्त पदं आहेत, ती भरण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे".
