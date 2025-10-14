कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण, तावडेंसह तीन आरोपींना जामीन मंजूर!
कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नी उमा पानसरे यांच्यावर 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी मॉर्निंग वॉक करून घरी परतत असताना गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या.
Published : October 14, 2025 at 5:57 PM IST
कोल्हापूर : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून मंगळवारी (14 ऑक्टोबर) जामीन मिळालाय. आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, शरद कळसकर आणि अमोल काळे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्याकडून जामीन मंजूर करण्यात आलाय. गेल्या दहा वर्षांपासून याप्रकरणी खटला सुरू आहे. एसआयटीच्या तपासावर मुंबई उच्च न्यायालयानं अनेकदा ताशेरे ओढले होते. मात्र, आज या खटल्यातील तिघांना जामीन मंजूर करण्यात आलाय.
तपास एटीएसकडे सोपविला होता : कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि त्यांच्या पत्नी उमा पानसरे यांच्यावर 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी मॉर्निंग वॉक करून घरी परतत असताना गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी पानसरे यांच्यावर कोल्हापुरातील ऍस्टर आधार हॉस्पिटल आणि त्यानंतर मुंबईत उपचार करण्यात आले. मात्र चार दिवस चाललेली मृत्यूची झुंज अखेर अपयशी ठरली आणि 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी गोविंद पानसरे यांचं निधन झालं. याप्रकरणी पोलिसांनी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, शरद कळसकर आणि अमोल काळे यांना एसआयटीनं अटक केली होती. मात्र, एसआयटीच्या तपासावर पानसरे कुटुंबीयांनी आक्षेप घेतला होता. तसंच, या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवावा, अशी मागणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. त्यानुसार, 2022 मध्ये उच्च न्यायालयानं हा तपास एटीएसकडे सोपविला होता. तसंच यावर उच्च न्यायालय देखरेख करत होतं.
हत्या केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केले होते : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्याप्रकरणी 9 जानेवारी 2023 रोजी कोल्हापूर सत्र न्यायालयानं दहा संशयितांवर हत्येचा कट आणि हत्या केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केले होते. यामध्ये समीर गायकवाड, डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्यासह अमोल काळे, सचिन आंदुरे, वासुदेव सूर्यवंशी, अमित डेगवेकर, गणेश मिस्कीन, अमित बद्दी, शरद कळसकर, भरत कुरणे यांचा समावेश होता. मात्र डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, अमोल काळे, शरद कळसकर या संशयिताना वगळता सर्वांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर आज उर्वरित तिघांनाही जामीन मिळाला आहे. त्यामुळं आता पानसरे कुटुंबीयांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागलं आहे.
जामीनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार - मेघा पानसरे : "अॅड. अमित सिंग यांनी कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीनं युक्तिवाद मांडला होता. तिन्ही जमीन अर्ज - प्रामुख्याने प्रमुख आरोपी वीरेंद्र तावडे यांच्या अर्जांना विरोध करत त्यांचा विरोधातील सर्व ठोस पुरावे माननीय न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. मात्र या खून खटल्यातील संशयित डॉ. वीरेंद्र तावडे, शरद कळसकर आणि अमोल काळे यांना जामीन मंजूर झाला आहे. जामिनाची ऑर्डर अजून उपलब्ध नसल्यामुळं एकदा ती आल्यावर योग्य प्रतिक्रिया देता येईल. आम्ही या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याबाबत ज्येष्ठ वकिलांचा सल्ला घेत आहोत," असं कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या स्नुषा मेघा पानसरे यांनी सांगितलं.
