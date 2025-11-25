हिंदी सक्तीचा मुद्दा : त्रिभाषा धोरण समिती मुंबईत 300 तज्ज्ञांशी चर्चा करून अंतिम अहवाल तयार करणार
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्याबाबत त्रिभाषा धोरण समिती शुक्रवारी मुंबईत 300 तज्ज्ञांशी चर्चा करून अंतिम अहवाल तयार करणार आहे.
Published : November 25, 2025 at 8:25 AM IST
मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करावी की नाही, यावरून गेल्या काही दिवसांत जोरदार चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (एनईपी) लागू करण्यासाठी त्रिभाषा सूत्र, म्हणजे मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी कशा पद्धतीने शाळांमध्ये अंमलात आणायचे, यावर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वातील समिती काम करत आहे. या वादग्रस्त मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी समिती शुक्रवार, 28 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत तज्ज्ञांशी बोलणार आहे. या चर्चेनंतरच समितीचा अंतिम अहवाल तयार होईल आणि तो जानेवारीपर्यंत सरकारकडे सादर केला जाईल.
समितीनं राज्यभरातून घेतला आढावा : समितीने गेल्या महिन्यांत राज्यभर फिरून लोकांच्या मतांचा आढावा घेतला आहे. नागपूर, रत्नागिरी, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि सोलापूर या शहरांमध्ये झालेल्या बैठकींमधून अनेकांनी मराठीला प्राधान्य द्यावे, हिंदी सक्ती नको अशी भूमिका मांडली. काहींनी पहिलीपासूनच तिन्ही भाषा शिकवाव्यात असे सुचवले. या सर्व मतांचा विचार करून मुंबईतील ही शेवटची मोठी बैठक होणार आहे. "लोकांच्या मतांचा आदर करूनच धोरण तयार होईल. हिंदी सक्तीचा मुद्दा वादग्रस्त आहे, पण आम्हाला कोणताही दबाव नाही," असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले.
मुंबईत काय होणार? :
- मुंबईतील ही चर्चा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र संस्कृती केंद्र नरिमन पॉईंट येथे सकाळी 9 वाजता सुरू होईल. यात सामान्य नागरिकांपासून ते भाषा तज्ज्ञ, विचारवंत, राजकीय नेते, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी, पालक आणि आंदोलनकर्ते अशा सर्वांचा सहभाग असेल. मुंबई जिल्ह्यातून सुमारे 300 जण उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांनी दिली.
- दुपारी ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) आयोजित केली आहे. ती दुपारी 3 ते 5 या वेळेत होईल. यासाठी समितीने एक प्रश्नावली आणि मतावली तयार केली आहे, ज्यात तिन्ही भाषा कशा शिकवाव्यात, कोणत्या इयत्तेपासून सुरू कराव्यात, याबाबत थेट प्रश्न विचारले जातील.
- मुंबई विभागातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि योजना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या बैठकीसाठी तयारी केली असून, महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या शिक्षण मंडळांना तज्ज्ञांना निमंत्रित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत काय झाले? : डॉ. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती राज्य सरकारने एनईपी 2020 लागू करण्यासाठी गठित केली आहे. तिन्ही भाषा शाळांमध्ये कशा प्रकारे शिकवायच्या, यावर राज्यभरात दौरे करून माहिती गोळा केली गेली. या दौऱ्यांत सामान्य शिक्षणप्रेमी, भाषा अभ्यासक, मराठी भाषेच्या संस्थांचे पदाधिकारी आणि शासकीय-अशासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचे माजी संचालक डॉ. वामन केंद्रे, पुण्यातील शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस आणि डेक्कन कॉलेजच्या भाषाविज्ञान प्रमुख डॉ. सोनल कुलकर्णी-जोशी यांसारखे तज्ज्ञ उपस्थित होते. त्यांनीही या धोरणाच्या फायद्यांबाबत विचार मांडले.
समितीला मुदतवाढ : राज्य सरकारने जाधव समितीला 5 डिसेंबरपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. पण राज्यभरातील दौऱ्यांमुळे वेळ कमी पडला. त्यामुळे डॉ. जाधव यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि अहवालसाठी एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली. आता हा अहवाल 5 जानेवारी 2026 पर्यंत सादर होईल. "हिंदी सक्ती करा, असे सरकारने सांगितले नाही. सोशल मीडियावर विषारी प्रचार होतोय. आम्हाला कोणताही दबाव नाही आणि हिंदी नको असे कोणीही म्हणत नाही. फक्त मतभेद आहेत," असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा -