छगन भुजबळ यांचं हेलिकॉप्टर भरकटलं; नियोजित ठिकाणाच्या ऐवजी कार पार्किंगमध्ये उतरवलं
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हेलिकॉप्टर लँडिंगवेळी गंभीर प्रकार घडला. हेलिपॅड समजून पायलटने चक्क हेलिकॉप्टर कार पार्किंगमध्ये उतरवलं.
Published : April 11, 2026 at 3:02 PM IST
पुणे (पुरंदर) : पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या दौऱ्यादरम्यान एक धक्कादायक प्रकार घडला. नियोजित हेलिपॅडवर हेलिकॉप्टर उतरवण्याऐवजी पायलटने थेट कार पार्किंगमध्येच हेलिकॉप्टर उतरवलं. या घटनेमुळं कार्यक्रमस्थळी काही काळ गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांची स्वाभाविक धावपळ उडाली.
पार्किंगच्या जागेत उतरवलं हेलिकॉप्टर : आज खानवडी येथे ‘ज्योती सावित्री जिल्हा परिषद शाळे'च्या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी छगन भुजबळ उपस्थित होते. त्यांच्या आगमनासाठी प्रशासनाकडून हेलिपॅडची योग्य व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, हेलिकॉप्टर येताच पायलटने नियोजित हेलिपॅडवर न उतरता थेट पार्किंगच्या जागेत हेलिकॉप्टर उतरवले. हेलिकॉप्टर पार्किंगमध्ये उतरल्याने त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या वाहनधारकांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. काही क्षणांसाठी भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र, सुदैवाने या घटनेत कोणतीही अप्रिय घटना घडली नाही किंवा मोठं नुकसान झालं नाही.
हेलिकॉप्टर चुकीच्या ठिकाणी का उतरवण्यात आलं? : या घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांची स्वाभाविक धावपळ उडाली. हेलिकॉप्टर चुकीच्या ठिकाणी का उतरवण्यात आलं, याबाबत चौकशीची मागणी होत आहे. प्रशासनाकडून याची दखल घेतली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी नियोजित कार्यक्रमात सहभाग घेतला. महात्मा ज्योतिबा फुलेच्या स्मृती स्थळास अभिवादन करुन शाळेचं उद्घाटन पार पडलं. मात्र, भुजबळ यांचं हेलिकॉप्टर वाहन पार्किंगच्या जागेवर उतरल्यामुळे एकूणच सुरक्षा व्यवस्थेसमोर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं असून अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
