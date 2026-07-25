सव्वाशे वर्षांहून जुनी परंपरा असलेल्या गणेशोत्सवाचं स्वरूप रातोरात बदलता येणार नाही, सरसकट पीओपी बंदी तूर्तास शक्य नाही - राज्य सरकार
पर्यावरण समृद्धीच्या दिशेनं जनजागृती सुरू असून, लोकांचा आणि गणेशोत्सव मंडळांचाही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय. मात्र पीओपी बंदी करण्यास वेळ लागेल, अशी कबुली सरकारची हायकोर्टात दिली.
Published : July 25, 2026 at 10:40 AM IST
मुंबई : गणेशोत्सव ही मुंबईची सव्वाशे वर्ष जुनी परंपरा आहे, ती अशी रातोरात बदलता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत पीओपीच्या मोठ्या मूर्ती बसवणाऱ्या मंडळांची संख्या लक्षणीय कमी होतेय. त्यामुळे लोकांमध्ये याबाबत जनागृती होतेय, फक्त त्याला थोडा आणखीन वेळ लागेल. गणेशोत्सवाची व्याप्ती पाहता परिस्थितीत बदल होण्यात थोडा अवधी लागेल, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीनं शुक्रवारी कोर्टाकडे करण्यात आलीय. तसेच गेल्या वर्षीचे आदेश यंदाही लागू ठेवण्याबाबत राज्य सरकारनं हायकोर्टाकडे विनंती केलीय.
राज्य सरकारची भूमिका - राज्य सरकार याबाबत दिलेल्या सर्व निर्देशांचं काटेकोरपणे पालन करत असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात सादर केली. यासंदर्भात तयार करण्यात आलेली जाणकारांची समिती मूर्तींकरिता वापरण्यात आलेल्या पीओपीचा पुन्हा वापर करता येईल का?, याबाबत विचार करतेय. त्यामुळे याबाबत काहीतरी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे. मोठ्या गणेशमूर्तींबाबत सध्यातरी नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं राज्य सरकारनं यापूर्वीत स्पष्ट केलंय. विसर्जनानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी राज्यभरातील स्थानिक प्रशासनाला त्या नैसर्गिक स्त्रोतातून पीओपीचा सारा मलबा गोळा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी हायकोर्टाला देण्यात आलीय. त्याचबरोबर पीओपी बंदीबाबत सुरू केलेल्या व्यापक जनजागृतीची माहितीही सादर करण्यात आलीय. गेल्या वर्षी 7000 च्या घरात मोठ्या गणेश मूर्ती बसवणाऱ्या मंडळांची संख्या यंदा 4000 च्या घरात आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये हळूहळू पर्यावरण संवर्धनाची भावना जागतेय. मात्र मुंबईसह राज्यातील गल्लीबोळात साजरा होणारा हा उत्सव केवळ आपल्या देशातच नाही तर परदेशातही साजरा केला जातोय. तसेच परदेशातून खास गणेशोत्सवासाठी इथं येणाऱ्यांची संख्याही फार मोठी आहे. त्यामुळे याबाबत जनजागृती होण्यास थोड वेळ लागतोय. तेव्हा गेल्या वर्षीचे आदेश यंदाही कायम ठेवण्याकरिता राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टाकडे विनंती करण्यात आलीय.
सीपीसीबीला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश - शुक्रवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं सीपीसीबीच्या गोंधळात टाकणाऱ्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही तयार केलेल्या नियमावलीवर देशातील 12 राज्यांनी त्यांच्याकडे सण-उत्सवात पीओपी मूर्तींच्या वापरावर बंदी लागू केलीय. मग इथं तुमची नियमावली सक्तीची का नाही?, तुम्ही लागू कलेली नियमावली ही सगळीकडे सारखीच असताना महाराष्ट्र त्याला अपवाद कसा ठरू शकतो?, हे आम्हाला सोमवाच्या सुनावणीत नीट समजावून सांगा, असे निर्देश न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं सीपीसीबीचे वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिले आहेत.
गेल्यावर्षीकरिता दिलेले आदेश काय होते? - गेल्या वर्षी जेव्हा पीओपी बंदीचा मुद्दा ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर कोर्टापुढे आला होता, तेव्हा मोठ्या मूर्तींना समुद्रात तर 6 फुटांपर्यंत उंचीच्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन मात्र कृत्रिम तलावांतच होईल. या अटीवर पीओपी मूर्तींना विसर्जनाची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिली होती. या निर्देशांसह राज्य सरकारसह पालिका प्रशासन आणि राज्यातील तमाम गणेशभक्तांना मोठा दिलासा देत हे आदेश पुढील वर्षी म्हणजे यंदाच्या (2026) च्या माघी गणपतींच्या विसर्जनापर्यंत कायम राहतील, असं आपल्या निर्देशांत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. हेच आदेश यंदाच्या वर्षीही कायम राहावेत, अशी विनंती शुक्रवारी हायकोर्टाकडे करण्यात आलीय.
काय आहे याचिका?- साल 2025 मध्ये हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशांची यंदाही पूर्तता होताना दिसत नाहीये, यासाठी ठाण्यातील पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि शाडू मातीच्या मूर्तिकार संघटनेनं हायकोर्टात धाव घेतलीय. यात राज्य सरकारसह सीपीसीबी, एमपीसीबी आणि इतरांनाही प्रतिवादी करण्यात आलंय. ज्यात पीओपी बंदीमुळे गणेश मूर्तिकारांचा मोठा रोजगार जाणार असल्याचा दावा करत ठाण्यातील श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेनंही इतरांसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यात. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारला पीओपी बंदीबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आणखीन किती वेळ हवाय?, असा थेट सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. साल 2020 मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आजवर करण्यात आलेली नाही. पुढे साल 2022 मध्ये यासंदर्भातील विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावण्यात आल्यात. तरीही अंमलबजावणी होत नाही, असा दावा पर्यावरणवादी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केलाय.
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