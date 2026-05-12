नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला केराची टोपली, साताऱ्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कार्यक्रमासाठी 400 एसटी बसेस, लाखोंची उधळपट्टी

भाजपा नेत्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या शासकीय कार्यक्रमासाठी सरकारी तिजोरीतून लाखोंची उधळपट्टी सुरू आहे, असा आरोप विरोधकांनी केलाय.

कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (ETV Bharat)
Published : May 12, 2026 at 6:46 PM IST

Updated : May 12, 2026 at 6:54 PM IST

सातारा - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचं आणि काटकसरीचं आवाहन देशवासियांना केलं असताना साताऱ्यात शुक्रवारी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 5 लाख घरांच्या लोकार्पणाचा भव्य सोहळा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी हेलिपॅड, लाभार्थ्यांसाठी 400 एसटी बसेस, हजारो फूड पॅकेट्स आणि पंखे, कुलरसाठी लाखोंची उधळपट्टी सुरू असल्यानं मोदींच्या आवाहनाला खुद्द भाजपा सरकारकडूनच केराची टोपली दाखवली गेल्याचं स्पष्ट होत आहे.



प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र शासनानं महाराष्ट्रासाठी 30 लाख घरं मंजूर केली होती. त्यातील पूर्ण झालेल्या 5 लाख घरांचं लोकार्पण आणि योजनेसाठी 10 हजार कोटी निधीच्या वितरणाचा कार्यक्रम सातारा येथे शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या उपस्थित होणार आहे. कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त लाभार्थी उपस्थित राहण्यासाठी 400 एसटी बसेसचं नियोजन करा. त्यांच्यासाठी फुड पॅकेट्स, जागोजागी पंखे आणि कुलरची व्यवस्था करण्याचे आदेशही दिले. दरम्यान, मंत्री महोदयांच्या संख्येनुसार हेलिकॉप्टर उतरण्यासाठी हेलिपॅड तयार केले जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.



आवास योजनेतील घरांच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी सातारा सैनिक स्कूलच्या मैदानावर भव्य मंडप उभारणी सुरू आहे. कार्यक्रमास केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार असल्यानं शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने खर्चाचा देखील धुरळा उडाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काटकसरीचं आवाहन केलं असताना भाजपाच्याच मंत्र्यांकडून त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जाणार आहेत. कार्यक्रमावर सरकारी तिजोरीतून होणाऱ्या खर्चावर विरोधक बारीक लक्ष ठेऊन आहेत. त्यामुळे भाजपाला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं आहे.

