हिंदू-मुस्लिम एकतेचं दर्शन! हैदराबादहून पुण्यात येऊन अब्दुल रज्जाक चाचा 31 वर्षांपासून करत आहेत वारकऱ्यांची विनामूल्य सेवा
पुण्यात मुक्कामी असलेल्या माऊली व तुकोबांच्या पालखी सोहळ्यात हैदराबादचे अब्दुल रज्जाक चाचा गेल्या 31 वर्षांपासून जडीबुटीचे तेल स्वतः तयार करून वारकऱ्यांची सेवा करत आहेत.
Published : July 10, 2026 at 4:46 PM IST
पुणे : जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचा शुक्रवारी पुण्यात मुक्काम आहे. पुण्यातील नाना पेठेत दोन्ही पालख्या मुक्कामाला आहेत. शहराच्या आजूबाजूला पुणेकर नागरिक तसंच विविध सामाजिक संस्था संघटनांच्या वतीनं वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी विविध उपक्रम राबवले जातात. असं असलं तरी पुण्यातील साखळीपीर तालीम मंडळ इथं गेल्या 31 वर्षापासून अब्दुल रज्जाक चाचा हे वारकऱ्यांची सेवा करत आहेत. विशेष म्हणजे अब्दुल रज्जाक चाचा हे हैदराबादचे असून ते आषाढी एकादशीवेळी पुण्यात येऊन वारकऱ्यांची सेवा करतात. एवढंच नव्हे रफिक चाचा हे स्वतः तेल बनवून वारकऱ्यांची मालिश करतात.
'हा' आहे रज्जाक चाचा यांचा व्यवसाय : जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचा शुक्रवारी पुण्यात मुक्काम असून शहरात वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. यासह वारकऱ्यांना अनेक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यात हैदराबादचे रहिवासी अब्दुल रज्जाक चाचा हे वारकऱ्यांची सेवा करताना पाहायला मिळत आहेत. अब्दुल रज्जाक चाचा जरी मूळचे हैदराबादचे असले तरी ते पुण्यात काही वर्ष राहायला होते. जडीबुटीपासून तेल तयार करून विविध आजारांवर औषधोपचार करण्याचा रज्जाक चाचा यांचा व्यवसाय आहे.
जातीधर्माच्या पलीकडं जाऊन सेवा : "आम्ही अनेक वर्ष झाली रज्जाक चाचा यांच्याकडून मालिश करून घेतो. मालिश झाल्यानंतर आम्हाला खूप बरं वाटतं. तसंच एक सामाजिक संदेश या माध्यमातून रज्जाक चाचा देतात. जाती धर्माच्या पलीकडं जाऊन चाचा वारकऱ्यांची सेवा करतात," अशी प्रतिक्रिया वारकऱ्यांनी दिली.
30 वर्षांपासून करतात सेवा : "मागील 31 वर्षापासून मी सातत्यानं वारकऱ्यांची सेवा करत आहे. पुण्यात असताना साखळीपीर तालीमचे अध्यक्ष रवींद्र माळवदकर यांना मला वारकऱ्यांची सेवा करायची आहे, असं सांगितलं आणि तेव्हापासून मी आजपर्यंत वारकऱ्यांची सेवा करत आहे. दरवर्षी पालखीचं वेळापत्रक जाहीर झाल्यावर मी हैदराबादवरून पुण्यात येतो आणि वारकऱ्यांची सेवा करतो. वारकऱ्यांची सेवा करून मला खूप आनंद मिळतो. एक गोष्ट आवर्जून सांगतो की आजपर्यंत अनेक संकटं आली पण या सेवेनं सर्व संकटं दूर झाली," अशी प्रतिक्रिया अब्दुल रज्जाक चाचा यांनी दिली.
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