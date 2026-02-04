ETV Bharat / state

मुंबईतील AQI सुधारण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

बीएमसीनं समितीच्या प्रत्येक बैठकीकरिता समितीतील प्रत्येक सदस्याला 1 लाख रुपये, प्रवासाकरिता वाहन, कार्यालयाकरिता जागा आणि एक सचिव उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिलेत.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 8:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचं मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठानं गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती अमजद सय्यद जे मुंबई उच्च न्यायालयातूनच तिथं पदोन्नतीवर गेले होते, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आलीय. त्याचबरोबर या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांची नेमणूक करण्यात आलीय. यासंदर्भात हायकोर्टानं जारी केलेल्या आदेशांची प्रत मंगळवारी उपलब्ध करण्यात आली.

काय आहे प्रकरण?- मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील खराब हवेच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त करत यासंदर्भात दाखल काही जनहित याचिकांसह हायकोर्टानं या प्रकरणी वर्ष 2022 मध्ये सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मुंबईसह नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण अद्याप कमी होत नसल्याबद्दल हायकोर्टानं गंभीर चिंता व्यक्त करत महापालिकेच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर बोट ठेवत प्रशासनाला चांगलंच फटकारलं होतं.

तज्ज्ञ समितीने सादर केलेले अहवाल दररोज तपासता येणं शक्य नाही - वायू प्रदूषणासंदर्भात वाढत्या तक्रारींची संख्या आणि मर्यादित वेळ यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच इतर एमएमआरमधील पालिका प्रशासनांनी दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे आणि तज्ज्ञ समितीने सादर केलेले अहवाल दररोज तपासता येणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं याबाबत निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली उच्चस्तरीय समिती यावर लक्ष ठेवलंय, असं जाहीर केलं होतं. त्यानुसार ही समिती स्थापन करत त्यात हिमाचल उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांची उच्चधिकार समितीत नियुक्ती केल्याचं हायकोर्टानं नमूद केलंय.

उच्चस्तरीय समितीची रूपरेषा -
-मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि ते थांबवण्यासाठी तातडीच्या, मध्यम-मुदतीच्या आणि दीर्घकालीन उपायां सुचवणं
-मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेसाठी श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखडा तयार करत समितीनं त्यांना सल्ला द्यावा.
- समितीनं आपला प्राथमिक अहवाल 5 मार्चपर्यंत सादर करावा, त्यानंतर समितीनं मासिक अहवाल सादर करत प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त उपाययोजना समितीनं सुचवाव्यात.
- समिती आवश्यकतेनुसार आयआयटी मुंबईतील पर्यावरण विज्ञान आणि अभियांत्रिकी विभागाचे एमेरिटस फेलो वीरेंद्र सेठी आणि बालरोग तसेच फुफ्फुस विकारतज्ञ डॉ. इंदू खोसला यांच्याकडून माहिती घेऊन आवश्यक वाटल्यास इतर कोणत्याही तज्ञ संस्थेशी कधीही सल्लामसलत करू शकते.
- मुंबई महानगरपालिकेनं प्रत्येक समिती सदस्याला प्रति बैठकीसाठी 1 लाख रुपये मानधन, कार्यालयलाकरता जागा, वाहन व सचिवाची मदत पुरवावी असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय. पर्यावरण विभागाचे उपआयुक्त यांना समितीसोबत समन्वयासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेलं आहे.

हेही वाचाः

TAGGED:

MUMBAI AQI CONTROL
RETIRED JUSTICE AMJAD SAYED
FORMED HIGH POWER COMMITTEE
निवृत्त न्यायमूर्ती अमजद सय्यद
BOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.