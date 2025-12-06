आग्र्यात होणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक; समिती स्थापन, शिवप्रेमींमध्ये उत्साह
छत्रपती शिवाजी महाराज (Shivaji Maharaj) आग्रा इथं नजरकैदेत होते, तिथं एक भव्य स्मारक उभारण्यासाठी जागा अधिग्रहण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
December 6, 2025
छत्रपती संभाजीनगर : आग्रा इथल्या किल्ल्यातून छत्रपती शिवाजी महाराज (Shivaji Maharaj) यांनी करवून घेतलेली सुटका आजही प्रेरणादायी ठरते. आता त्याचठिकाणी एक भव्य स्मारक उभारण्यासाठी जागा अधिग्रहण करण्यासाठी समिती स्थापन केल्याची माहिती, आग्रा शिवजयंती उत्सव सोहळ्याचे आयोजक विनोद पाटील यांनी दिली. मागील तीन वर्षांपासून आग्रा इथल्या किल्ल्यावर शिवाजी महाराजांची जयंती उत्साहात साजरी केली जात आहे. या कार्यक्रमात शिवभक्तांनी महाराज नजरकैदेत असलेल्या ठिकाणी त्यांचं स्मारक व्हावं, अशी मागणी केली होती. त्याबाबत समिती स्थापन झाली असून या शिवजयंतीला कामाचा शुभारंभ व्हावा अशी विनंती आता करण्यात येत आहे.
तीन वर्षांपासून होते शिवजयंती साजरी : "आग्रा येथील किल्ल्यामध्ये महाराजांनी औरंगजेबाच्या हातावर तुरी देत सुटका करून घेतली, त्या ठिकाणी शिवजयंती साजरी करण्यासाठी शहरातील अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान तर्फे पुढाकार घेतला गेला. त्याबाबत पत्रव्यवहार करून औरंगजेबाच्या सिंहासनाजवळ महाराजांची जयंती साजरा करण्यास सुरुवात केली. मागील तीन वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी ही जयंती मोठ्या थाटात साजरी केली जात आहे. या कार्यक्रमात राज्यातील मंत्री निमंत्रित असतात. जयंती सोहळा साजरा करत असताना किल्ल्यात ज्या ठिकाणी महाराज कैदेत होते, त्याठिकाणी त्यांचं स्मारक करण्याची मागणी करण्यात आली होती, ती आता पूर्ण होण्याच्या दिशेनं पाऊल पडत आहे," असं मत आयोजक विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं.
अशी असेल समिती : आग्रा येथे स्मारक करण्यासाठी महाराजांना नजरकैदेत ठिकाणी ठेवलेल्या ठिकाणी ऐतिहासिक पुराव्यासह जागा निश्चित आणि भव्य स्मारक उभं करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आल्याचं पत्रक राज्य सरकारनं 4 डिसेंबर रोजी जारी केलं आहे. त्यामध्ये राज्याचे पर्यटन मंत्री अध्यक्ष असणार असून सदस्य असलेल्यांमध्ये राजशिष्टाचार आणि पणन मंत्री, पर्यटन राज्यमंत्री, पर्यटन प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग व्यवस्थापकीय संचालक, पर्यटन संचानालय सचिव मुंबई, पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय मुंबई संचालक, यांच्यासह इतिहास तज्ञ आणि जानकार सदस्य असलेले सदस्य यामध्ये विक्रमसिंह मोहिते, डॉ. केदार फाळके, ॲड. मारुती गोळे, सुधीर श्रीरंग थोरात यांच्यासह महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मुंबई महाव्यवस्थापक यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आग्रा येथे स्मारक उभारण्यासाठी जागा पाहणी करून ऐतिहासिक पुराव्यासह जागा निश्चिती करेल. स्मारकाची संकल्पना निश्चित करून त्याबाबत माहिती शिखर समितीकडं सादर करेल.
आग्रा जिल्ह्यात महाराजांनी केला होता पराक्रम : आग्रा येथील भव्य किल्ला भारताच्या ऐतिहासिक वास्तूंमध्ये महत्त्वाचा भाग मानला जातो. औरंगजेबाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना भेटण्यासाठी बोलावलं आणि त्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यासह त्यांना कैद केलं. मोठ्या फौजेचा पहारा असताना तेथून सुटका करून घेणं आव्हानात्मक होतं. मात्र, एकनिष्ठ मावळ्यांच्या साथीनं महाराजांनी आजारी असल्याचा बहाणा केला, गरिबांना मिठाई वाटप करण्याचा उपक्रम राबवला आणि त्याच मिठाईच्या पेटऱ्यातून शंभू महाराजांसह सुटका करून घेतली. भव्य अशा किल्ल्यातून आजपर्यंत कोणीही स्वतःची सुटका करून घेतली नव्हती, मात्र महाराजांनी तो कारनामा करून औरंगजेबाला चांगलाच धडा शिकवला होता. त्यामुळं आग्रा येथील किल्ला म्हणलं की महाराजांचा हा पराक्रम आठवल्याशिवाय राहत नाही, अशा ठिकाणी महाराजांचं स्मारक व्हावं अशी मागणी करण्यात आली होती. सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करत असून या शिवजयंतीला पायाभरणी शुभारंभ करावा, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली.
