शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 'कम अर्ली-गो अर्ली' सुविधा, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची विधान परिषदेत घोषणा

सभागृहात झालेल्या चर्चेत विविध सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या असल्याचं सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले.
मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांना कामकाजात अधिक सुलभता मिळावी यासाठी 'कम अर्ली-गो अर्ली' सवलत लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मंगळवारी (दि.10) विधान परिषदेत केली. महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचं सांगताना महिलांना सन्मान, समान संधी आणि सुरक्षितता देणारा समाज उभारण्याचा संकल्प करण्याचं आवाहनही त्यांनी केले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधान परिषदेत झालेल्या विशेष चर्चेला उत्तर देताना सुनेत्रा पवार यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9:15 ते 9:45 या वेळेत कार्यालयात लवकर येण्याची मुभा देण्यात येईल. त्या ज्या प्रमाणात मिनिटं आधी काम सुरू करतील, तेवढीच मिनिटं त्यांना संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची सवलत दिली जाईल. यामुळं सुमारे 30 मिनिटांपर्यंत लवकर निघता येणार असून गर्दीच्या वेळेतील प्रवासाचा त्रास कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे मानले आभार : सभागृहात झालेल्या चर्चेत विविध सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या असल्याचं सांगत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. सरकार या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती पावले उचलेल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. तसंच महिलांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात बोलताना सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं की, हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्यात 'ऑपरेशन मुस्कान' मोहिमेअंतर्गत जुलै 2015 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 14 मोहिमा राबवण्यात आल्या असून त्यातून 42 हजार 594 बालकांचा शोध लागला आहे. तसंच 'ऑपरेशन शोध' मोहिमेद्वारे 5 हजार 66 महिला आणि 2 हजार 771 बालके शोधून काढण्यात आली आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 'मिसिंग सेल' कार्यरत असून महिलांच्या समस्यांसाठी 51 'भरोसा सेल' सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सुनेत्रा पवार यांनी दिली.
बचत गटांची उत्पादने ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर : महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार विविध योजना प्रभावीपणे राबवत असल्याचं सांगताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी 'लाडकी बहीण', 'नमो महिला सक्षमीकरण', 'लेक लाडकी', 'अन्नपूर्णा' आणि 'लखपती दीदी' या योजनांचा उल्लेख केला. याचबरोबर, स्वयं-सहाय्य बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद मॉल, उमेद मार्ट आणि महालक्ष्मी सरस यांसारखे उपक्रम राबवण्यात येत असून बचत गटांची उत्पादने ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचंही सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं.
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा : अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधन तसंच पायाभूत सुविधांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं सांगताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नमूद केलं की, राज्यातील 17 हजार 254 अंगणवाडी केंद्रांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येत असून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली रेल्वे स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. तसंच महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासनाने 180 दिवसांची प्रसूती रजा मंजूर केली आहे. प्रसूती रजेनंतर गरज भासल्यास कमाल एक वर्षापर्यंत वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय अर्धवेतनी रजा घेण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यात चौथे महिला धोरण लागू करण्यात आलं असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती देखील सुनेत्रा पवार यांनी दिली.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारचा विशेष भर : ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवन अधिक सुरक्षित व सन्मानजनक व्हावं, यासाठी 'आदिशक्ती अभियान' राबवलं जात आहे. बालविवाहाला आळा घालणं, अत्याचारमुक्त गावांची निर्मिती करणं आणि मुलींचे शाळा सोडण्याचं प्रमाण कमी करणं हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केलं. तसंच महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, बचत गटांचे सक्षमीकरण, महिला शेतकरी व कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी कायदे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी यावर राज्य सरकारचा विशेष भर असल्याचं सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी जिजाऊ माँसाहेब, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर आणि महाराणी ताराबाई यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. महिलांचे सक्षमीकरण हे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिकदृष्ट्याही तितकेच महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.
