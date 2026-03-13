पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! गॅसची होम डिलिव्हरी होणार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या सूचना

ETV Bharat / state

गॅस तुटवड्याच्या संकटात पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. जिल्हाधिकारी यांनी गॅस एजन्सींबरोबर बैठक घेतली आहे.

पुण्यात गॅसची होम डिलिव्हरी मिळणार
Published : March 13, 2026 at 4:06 PM IST

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या इराण आणि अमेरिका इस्रायल यांच्या युद्धाचा फटका सर्वत्र बसत आहे. इराणनं होर्मुझ मार्ग बंद केल्यानं गॅसचा तुटवडा जाणवत असून, व्यावसायिक सिलेंडर मिळत नसल्यानं अनेक हॉटेल बंद झाले आहेत. अनेक ठिकाणी घरगुती गॅससाठी लाईन लागली असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

घरगुती गॅसचा साठा उपलब्ध - प्रशासनानं याबाबत गॅस एजन्सी यांची बैठक घेत त्यांना सूचना दिल्या आहेत. पूर्वीप्रमाणं जसं गॅस सिलेंडर हे घरोघरी जाऊन दिले जात होते, त्या पद्धतीने आता देखील देण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी गॅस एजन्सी यांना दिल्या आहेत. यामुळं एक ते दोन दिवसात जी गर्दी गॅस एजन्सीबाहेर आपल्याला पाहायला मिळत आहे, ती आता पाहायला मिळणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी गॅस तुटवडाबाबत आढावा घेतला.

गॅसची होम डिलिव्हरी होणार - जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी म्हणाले, "मी पुणेकरांना सांगू इच्छितो की घरगुती गॅस उपलब्ध आहे. प्रशासनानं व्यावसायिक गॅसवर बंदी आणली आहे. लोकांनी रांगा लावू नये. आपल्या इथं गॅसचा तुटवडा होणार नाही. आपल्याकडं नेहमी गॅस येत असतो. आपल्याकडं पुरेसा साठा असून, नागरिकांना २५ दिवसांनी गॅस देत आहोत. रुग्णालयांना गॅस कमी पडणार नाही. हॉस्टेलला देखील गॅस कमी पडणार नाही. तसंच ब्लॅक मार्केटबाबत पथकं तयार केली आहेत. जास्त दरानं काही ठिकाणी गॅस दिला जात आहे, असं आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाणार आहे. वितरकांवर देखील कारवाई केली जाणार आहे."

नागरिकांनी पॅनिक होऊ नये - "ब्लॅक मार्केटबाबत तीन, चार जणांवर कारवाई केली आहे. आता ब्लॅकनं गॅस देताना कोणी सापडलं तर त्यावर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. गॅस देखील जप्त केला जाईल. तसंच काही गॅस वितरकांना पोलीस बंदोबस्त दिला आहे. काही ठिकाणी लोक पॅनिक होत आहेत. गर्दी करत आहेत," असं म्हणत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी नागरिकांना आवाहन केलं की, त्यांनी गर्दी करू नये. तसंच पॅनिक होऊ नये. येथे एक ते दोन दिवसात पूर्वीप्रमाणेच गॅसची होम डिलिव्हरी होणार आहे.

संपादकांची शिफारस

