महाराष्ट्रात थंडीची लाट येणार, सकाळी अन् रात्री थंडी तर दुपारी उबदार हवा अनुभवता येणार

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवस तापमानात चढ-उतार होणार आहेत. म्हणजे सकाळ-संध्याकाळ थंडी आणि दुपारी थोडी उबदार हवा, असे हवामान अनुभवता येणार आहे.

Cold wave to hit Maharashtra
महाराष्ट्रात थंडीची लाट येणार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
मुंबई : यंदा पावसाने अगदी ऑक्टोबरच्या शेवटापर्यंत हजेरी लावलेली असताना आता महाराष्ट्रामध्ये थंडीची चाहूल लागली आहे. थंडी हळूहळू महाराष्ट्रात दाखल होत असून, पुढील काही दिवसांत राज्यात गारठ्याचे साम्राज्य पसरणार आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवस तापमानात चढ-उतार होणार आहेत. म्हणजे सकाळ-संध्याकाळ थंडी आणि दुपारी थोडी उबदार हवा, असे हवामान अनुभवता येणार आहे.

हवामानाचा अंदाज काय? : हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार राज्यात सध्या कोरड्या हवेचा प्रभाव असून, त्यामुळे आकाश मुख्यतः स्वच्छ राहील. पण सकाळ-संध्याकाळ थंडी वाढेल. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या भागात किमान तापमान 12 ते 15 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत खाली जाणार आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांमध्ये सकाळी लवकर गार वारा जाणवेल, तर कोकणात मात्र तापमान थोडं वाढतं राहील. .


दिवसभर हवामान कोरडे आणि स्थिर राहील : सकाळी गारठा अन् हलकं धुके असेल, पण दुपारी उबदार ऊन पडेल. दिवसभर हवामान कोरडे आणि स्थिर राहील. संध्याकाळी पुन्हा तापमान घटेल आणि गारवा वाढेल. एकूण महाराष्ट्रात थंडीची खरी सुरुवात झाली असून, दिवसभर ऊन असलं तरी रात्रीच्या वेळी गारठा अंगावर येतोय. पुढील काही दिवसांत ही थंडी आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. त्यामुळे आता गरम कपडे, ब्लँकेट आणि गरम पेयांचा मोसम सुरू झाला आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.

मुंबईत वाऱ्याचा वेग ताशी 8.3 किमी : आज (रविवार) मुंबईत किमान तापमान 22 अंश सेल्सिअसदरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय, तर कमाल तापमान 29.6 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. दिवसा मुंबईतील तापमान 29.6 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे, तर रात्री ते 22 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. मुंबईत वाऱ्याचा वेग ताशी 8.3 किमी नोंदवण्यात आला. आठवड्याच्या हवामान अंदाजानुसार, सोमवारी 25.3 अंश सेल्सिअस, मंगळवारी 25.3 अंश सेल्सिअस, बुधवारी 25.5 अंश सेल्सिअस, गुरुवारी 25.5 अंश सेल्सिअस, शुक्रवारी 25.8 अंश सेल्सिअस आणि शनिवारी 25.8 अंश सेल्सिअस तापमान राहण्याची शक्यता आहे. सूर्य सकाळी 06.42 वाजता उगवेल आणि संध्याकाळी 06.01 वाजता मावळेल. कोकणपट्ट्यात (मुंबईसह) हवामान उबदार पण धुकेदार राहील. पुणे आणि नाशिक विभागात सकाळ-संध्याकाळ गारठा वाढणार आहे. पुढील आठवड्याच्या शेवटी तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे.

