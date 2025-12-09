मुंबईसह महाराष्ट्र गारठणार; पुढील दोन दिवसात थंडीचा कडाका वाढणार
मुंबईसह राज्यात थंडी वाढत आहे. हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, देशाच्या मध्य भागासह महाराष्ट्रातही आगामी काळात थंडीचा कडाका वाढणार आहे.
Published : December 9, 2025 at 4:00 PM IST
मुंबई : मागील काही दिवसात वातावरणाचा पारा कमालीचा वरखाली होत आहे. नोव्हेंबरमध्ये चक्रीवादळ आणि काही प्रमाणात ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळं वातावरणातील गारठा कमी झाला होता. पण डिसेंबर महिन्यात वातावरण पुन्हा थंड होणार आहे. मुंबईमध्ये 8 डिसेंबर रोजी सकाळी किमान तापमान 18.4. °C इतकं नोंदवलं गेलं. हे मागील काही दिवसांतील सर्वात कमी तापमान आहे. भारतीय हवामान खात्यानं (आयएमडी) पुढील काही दिवस तापमान अजून कमी होण्याची शक्यता वर्तवली असून किमान तापमान 16 °C पर्यंत जाऊ शकतं, असा अंदाज वर्तवला आहे.
राज्यभरात थंडीची लाट : राज्यात थंडीची लाट वाढली आहे. त्यानुसार 9 ते 12 डिसेंबर दरम्यान विशेष सावधगिरीची गरज आहे. महाराष्ट्रातील उत्तर-महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, आणि मध्य महाराष्ट्रातील अनेक भागात रात्री तापमानात मोठी घसरण होणार आहे. मुंबईसह कोकण भागात थंडीचं प्रमाण तुलनेनं कमी असलं तरी सकाळी आणि रात्री गारवा जाणवेल, असा अंदाज आयएमडीनं दिला आहे.
13 तारखेपर्यंतचा हवामान अंदाज (मुंबईसह) : "मुंबईसह कोकण आणि महाराष्ट्रात येत्या काही दिवसात तापमानात घट होईल. सांताक्रूझ वेधशाळेत 8 डिसेंबरला रात्रीचं तापमान 18.4 °C इतकं नोंदवलं गेलं. आयएमडीनं पुढील 9 ते 13 डिसेंबर दरम्यान तापमान आणखी खाली जाऊ शकते, ज्यात रात्रीचं किमान तापमान सुमारे 16 °C पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर या दिवसांमध्ये आकाश निरभ्र राहणार असून हवामानात जास्त बदल होण्याची शक्यता नाही. दिवसाभरात तापमान साधारण 30 ते 33°C दरम्यान राहू शकतं. पण रात्री आणि सकाळी थंडी जाणवण्याची शक्यता आहे," असं हवामान विभागाच्या अधिकारी सुषमा नायर यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात थंडी वाढणार :
- राज्याच्या अनेक भागांमध्ये विशेषतः उत्तर-मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा अशा ठिकाणी थंडी लाट वाढण्याची शक्यता आहे.
- रात्री व पहाटे गार वारा आणि दिवस कोरडे हवामान राहील यामुळे तापमान कमी होण्याची शक्यता आहे.
- कोकण किनाऱ्यांपासून जसजसं जमिनीकडं जाऊ तसतसं त्याभागातील थंडीचा कडाका वाढण्याची शक्यता आहे.
