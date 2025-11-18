नाशिककरांना भरली हुडहुडी; पारा 9.2 अंशावर, शुक्रवारपर्यंत थंडीची लाट राहणार कायम
उत्तर भारतात होणाऱ्या बर्फवृष्टीमुळं ताशी 20 ते 30 किमी वेगानं पूर्व दिशेकडून अतिशय थंड वारं महाराष्ट्राकडं वाहत आहे. त्यामुळं नाशिकमध्ये थंडीचा कडाका वाढला आहे.
Published : November 18, 2025 at 6:36 PM IST
नाशिक : मध्यप्रदेशासह पाच राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या हवेचा दाब आणि ताशी 30 किलोमीटर वेगानं वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळं नाशिकमध्ये 21 नोव्हेंबरपर्यंत थंडीची लाट राहणार आहे. अशात मंगळवारी नाशिकचा पारा 9.2 अंश सेल्सियसपर्यंत घसरला असून निफाड तालुक्यात 8.2 अंश तापमानाची नोंद झाली आहे. ही नोंद यंदाच्या हंगामातील सर्वात कमी तापमानाची नोंद आहे.
नाशिकमध्ये थंडीचा कडाका : उत्तर भारतात होणाऱ्या हिमवृष्टीमुळं ताशी 20 ते 30 किमी इतक्या वेगानं पूर्व दिशेकडून अतिशय थंड वारे महाराष्ट्राकडं वाहत आहे. नाशिक जिल्ह्यात मागील चार ते पाच दिवसापासून थंडीचा कडाका वाढला आहे. त्यामुळं नागरिकांना दिवसभर हवेत गारवा जाणवत आहे. किमान तापमानासह कमाल तापमानात देखील सातत्यानं घसरण होत असून थंडीचा कडाका प्रचंड वाढला आहे. सरासरीपेक्षा 5.1 अंशानं किमान तापमानात घट झाली आहे. तसंच पहाटे सर्वत्र धुक्याची चादर पसरत असल्यानं हवामानात अधिकच गारवा जाणवत आहे. यामुळं नागरिकांना दिवसभर उबदार कपडे परिधान करावे लागत आहेत.
अशी झाली तापमानात घट
- 14 नोव्हेंबर 10.9 अंश सेल्सियस
- 15 नोव्हेंबर 10.7 अंश सेल्सियस
- 16 नोव्हेंबर 10.3 अंश सेल्सियस
- 17 नोव्हेंबर 9.6अंश सेल्सियस
- 18 नोव्हेंबर 9.2 अंश सेल्सियस
द्राक्ष उत्पादक शेतकरी धास्तावला : दिवसेंदिवस थंडीचा कडाका वाढत असल्यानं द्राक्ष बागायतदार चिंतेत पडले आहेत. तापमानाचा पारा आणखीन खाली गेल्यास द्राक्ष मण्यांची फुगवण थांबते. द्राक्ष मण्यांना तडे जाणं आणि अति थंडीमुळं द्राक्ष घडांच्या पेशींचं कार्य मंदावतं. परिणामी द्राक्ष घडांचा विकास थांबतो. मात्र दुसरीकडं गहू, कांदा, हरभरा या रब्बी पिकांसाठीसाठी हे वातावरण पोषक आहे.
उबदार कपडे घेण्यासाठी गर्दी : नाशिक जिल्ह्यात गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून थंडीचा कडाका वाढला असून दिवसभर नागरिक उबदार कपडे परिधान करून दैनंदिन कामकाज करत आहेत. तसंच थंडीमुळे स्वेटर, कानटोपी, लोकरी हातमोजे घेण्यासाठी नागरिकांची बाजारपेठेत गर्दी वाढली आहे. तसंच रात्री ठिकठिकाणी नागरिक शेकोटी करताना दिसत आहेत.
हेही वाचा :