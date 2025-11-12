विदर्भात कडाक्याची थंडी, पुढील पाच दिवस कसे राहणार तापमान?
प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून पुढील पाच ते सहा दिवस किमान तापमान कमालीचं घसरणार आहे.
Published : November 12, 2025 at 7:17 PM IST
नागपूर : आठ दिवसांपासून नागपूरसह विदर्भात थंडीची तीव्र लाट आलीय. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात तापमानाचा पारा वेगानं खाली येताना दिसतोय. विदर्भात दोन दिवस कडाक्याच्या थंडीचा अलर्ट देण्यात आलाय. नागपूरचा पारा आज 12.6 अंश सेल्सिअसपर्यंत आलाय, तर गोंदियाचे तापमान 10.5 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आलंय. प्रादेशिक हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून पुढील पाच ते सहा दिवस किमान तापमान कमालीचं घसरणार आहे. त्यामुळं कडाक्याची थंडी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गोंदिया इथं लागोपाठच तिसऱ्या दिवशी नीचांकी तापमानाची नोंद करण्यात आलीय.
दिवसागणिक तापमानात घसरण होतेय : उत्तर भारताकडून वाहणाऱ्या गारठायुक्त वाऱ्यामुळं विदर्भासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगडमध्ये थंडीची तीव्र लाट पसरलीय. दिवसागणिक तापमानात घसरण होतेय. नागपूरचा विचार केल्यास कालच्या तुलनेत आजच्या तापमानात 2.5 अंशानं घट झालीय. थंडीचा सर्वाधिक प्रकोप गोंदिया जिल्ह्यात दिसून येतोय. गेल्या 24 तासांत गोंदिया जिल्ह्यातील तापमानात 3 अंशाची घट होऊन पारा सलग तिसऱ्या दिवशी निचांकी अर्थात 10.5 अंशावर आलाय. तर यवतमाळ 11.4, अमरावती 11.7, वाशीम 11.8, भंडारा 12.0, अकोला 12.5, गडचिरोली 12.6 आणि वर्ध्यात 12.6 अंश सेल्सियस इतकी तापमानाची नोंद झालीय.
ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांची काळजी घ्या : दरम्यान, अचानक हवेत गारठा वाढणार असल्यामुळं नागरिकांनी थंडीपासून बचाव करण्यासाठी योग्य ती काळजी घेणं गरजेचं आहे. थंडीचा सर्वाधिक त्रास ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांना जाणवतो. त्यामुळं सतर्क राहण्याची गरज आहे. थंडीच्या दिवसांमध्ये श्वसनाचे आजार होण्याची जास्त शक्यता असते.
1992 मध्ये पारा गेला होता 6.7 अंशांवर : 1992 मध्ये नोव्हेंबर महिन्यात सर्वाधिक थंडीची नोंद झाली होती. 1992 मध्ये नागपूरचा पारा 6.7 अंशांपर्यंत खाली आला होता. त्यामुळं आता असाच थंडीचा कडाका कायम राहिल्यास तो विक्रम इतिहासजमा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, विदर्भातील नागरिकांना नेहमीच कडाक्याच्या थंडीला सामोरं जावं लागलं आहे. तर मागील दशकात 2016 मध्ये 28 नोव्हेंबर रोजी किमान तापमान 9.8 अंशांपर्यंत घसरले होते.
