युद्धामुळं कोल्ड स्टोरेज उद्योगाला आले अच्छे दिन! कंपन्यांमध्ये नोकऱ्या झाल्या उपलब्ध
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण युद्धांचा फायदा काही व्यवसायांना झाला आहे.
Published : March 8, 2026 at 10:03 PM IST
ठाणे - एकीकडं जगात युद्धामुळं आयात आणि निर्यातीचा परिणाम सर्वच देशांवर झाला. देशांच्या परकीय चलन आणि उत्पन्नावर घट झाल्याचे समोर आलं. अशावेळी या युद्धामुळे काही व्यवसायांवर चांगले दिवस आले आहेत. उत्पन्न वाढल्यामुळं कधी नव्हे ते चांगला परिणाम कोल्ड स्टोरेज आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यवसायावर झाला आहे.
कोल्ट स्टोरेजला अच्छे दिन - निर्यात बंद झाल्यामुळं शेतकऱ्यांनी काढून ठेवलेला माल फळ आणि दुग्धजन्य पदार्थांना सुस्थितीत ठेवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता असते. कोविडमध्ये उद्भवलेली परिस्थिती पाहता या व्यवसायाने चांगली गुंतवणूक करवून घेतली. याचा परिणाम देशाच्या आणि राज्याच्या विकासावर आणि जीडीपीवर देखील झाला. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थैर्य नसते तेव्हा कोल्ड स्टोरेजची मागणी वाढते कारण तेव्हा आपल्या मालाला निश्चित आणि समाधानकारक दर मिळेल असं नसतं. त्यामुळं माल साठवणूक करून दर वाढल्यावरच हा व्यवसाय नफा मिळवून देतो. आता इस्रायल, इराण, अमेरिका युद्धामुळं ऐन रमझान महिन्यात शेतमाल निर्यात होत नाही. हा सर्व माल भारतात अडकून पडला आहे. तो नाशवंत असल्यामुळं त्याला कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता आहे. आता उपलब्ध असलेल्या कोल्ड स्टोरेजवर साठवणुकीसाठी ताण आला आहे. त्यामुळं या स्टोरेजची क्षमता वाढवणे, देखभाल आणि दुरुस्तीची कामं मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहेत. त्यामुळं या दुरुस्ती आणि देखभाल व्यवसायाला चांगले दिवस आले आहेत.
रोजगाराची वाढली संधी - कोल्ड स्टोरेजच्या देखभालसाठी मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता भासू लागली आहे. यामुळं उत्पन्न वाढवून देखील मिळत आहे. अशावेळी रोजगाराच्या संधी तर उपलब्ध झाल्या यासोबत उत्पन्न देखील वाढलं असल्याचं व्यावसायिक सांगत आहेत.
कुशल, अकुशल दोन्ही कामगारांची मागणी - या व्यवसायात आवश्यक असलेल्या कुशल आणि अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यबळाची गरज मोठ्या प्रमाणात पडत आहे. या दोघांनाही उत्पन्नाचं साधन उपलब्ध झालं आहे. भविष्यात वाढणारी कोल्ड स्टोरेजची संख्या लक्षात घेता कृषिप्रधान असलेल्या भारतात या सेवा पुरवणाऱ्या व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होणार आहेत.
युद्धामुळं भीतीचं, चिंतेचं, दुःखाचं सावट जरी असलं तरी देखील काही व्यवसायांना संधी उपलब्ध झाल्यामुळं त्यांना चांगले दिवस आल्यामुळं काही काळ का असेना अशा व्यावसायिकांवर आनंदाचे दिवस आले आहेत. भविष्यात येणारा श्रावण आणि दीपावली या सणांच्या निमित्तानं या व्यवसायात लगेच कोणते मोठे बदल होणार नसून, या व्यवसायात वाढ होणारच आहे, असं जाणकार सांगत आहेत.
दरवर्षीच्या उन्हाळ्यापेक्षा हा उन्हाळा फलदायी - दरवर्षी उन्हाळ्याच्या आधीपासून या व्यवसायाला चांगले दिवस येऊ लागतात. मात्र, यावर्षी उन्हाळ्यासोबत युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात असलेली मागणी, भारताकडून होणारा वाढीव पुरवठा या सर्व बाबी उज्वल भविष्य घेवून येणार आहेत, असं जाणकार सांगत आहेत.
