कॉक्रोच जनता पार्टी एक दबाव गट म्हणून काम करणार : अभिजीत दिपके
अभिजीत दिपके यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितलं की, दोन दिवसीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं असून त्यामध्ये संघटनेची पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे.
Published : August 5, 2026 at 2:26 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : झारखंड येथील आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आम्ही जाणार असल्याची माहिती कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. देशातील जनतेचा राजकीय पक्ष, संघटना, न्याय व्यवस्था, पत्रकार यांच्यावरील विश्वास उडाला आहे, तो परत आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आम्ही राजकीय पक्ष म्हणून पुढे येण्यापेक्षा जनतेच्या समस्यांवर आवाज उठवणारा दबाव गट म्हणून पुढे यायचा प्रयत्न करणार असल्याचं अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं. दोन दिवसात होणाऱ्या बैठकीत बेरोजगारी, देशाची अर्थव्यवस्था, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अशा मुद्द्यांवर पुढील रूपरेषा ठरवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. संघटनेच्या बैठकीत देशभरातून जवळपास दहा ते अकरा सदस्य उपस्थित आहेत.
''पुढील दिशा ठरवणार...'' : अभिजीत दिपके यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितलं की, दोन दिवसीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं असून त्यामध्ये संघटनेची पुढील दिशा ठरवण्यात येणार आहे. जंतर मंतरवर झालेलं आंदोलन यशस्वी ठरलं, आम्हाला देशभरातून समर्थन मिळालंय. त्यामुळे आता इतर राज्यांमध्ये कशा पद्धतीनं संघटनेचा विस्तार करायचा याबाबत आम्ही चर्चा करणार आहोत. दिल्लीच्या आंदोलनानंतर आमची जबाबदारी वाढली आहे. सर्वत्र संघटन कसं वाढलं पाहिजे, यासाठी या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. बैठकीबाबत उद्या गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधून माहिती देण्यात येणार असल्याचंही अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केलं.
''लोकांचा विश्वास उडाला...'' : लोकांचा राजकीय पक्ष, संघटना, न्यायालय आणि पत्रकार या सर्वांवरचा विश्वास उडाला असं दिसून येत आहे. आमच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळालं. नुसतं शिक्षणापुरतं नाही, तर इतर विषयांवर देखील असलेला रोष दिसून आला. हा विश्वास पुन्हा निर्माण करावा लागणार आहे आणि त्यासाठी एक दबाव गट निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आजचे राजकीय पक्ष पाहिले, तर निवडून एकासोबत येतात रात्री दुसऱ्या सोबत दिसून येतात. एखादी व्यक्ती आमदार - खासदार म्हणून निवडणून येते एका पक्षातून, तर लगेच दुसऱ्या सोबत पाहायल मिळते. नाहीतर मतदार डिलीट होतात. तसं नाही झालं तर ईडी, सीबीआय पाठवून पक्ष फोडले जात आहेत. या सर्व गोष्टींमुळे जनता त्रस्त झाली आहे. म्हणूनच एक वेगळी सामाजिक चळवळ म्हणून आम्हाला जनतेनं पाठिंबा दिला असल्याचं अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं.
''सोनम सर प्रेरणास्थान...'' : आमच्या पार्टीचे प्रेरणास्थान सोनम सर असणार आहेत, ते सध्या आजारी असल्यानं त्यांना बोलावण्यात आलं नाही. कॉक्रोच जनता पार्टी ही दबाव गटाचा एक भाग म्हणून काम करणार आहे, असं अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केलं. दोन दिवस होणाऱ्या बैठकीमध्ये लोकांचा जो विश्वास इतर गोष्टींमुळे गमावला आहे तो कसा परत आणता येईल, त्याचबरोबर ई-20 पेट्रोल बाबत आज लोक त्रस्त आहेत, त्या संदर्भात कशा पद्धतीनं आंदोलन किंवा त्याविषयी कशा पद्धतीनं व्यक्त व्हायचं, देशातील बेरोजगारी आणि सध्या देश आर्थिक संकटात सापडला आहे, या विषयांवर आम्ही चर्चा करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. झारखंडमध्ये होत असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आम्ही पूर्ण पाठिंबा दिला आहे, इतकंच नाही तर आमचे तिथले स्थानिक पदाधिकारी आणि सहकारी त्यांना आवश्यक ती मदत करत आहेत. आम्ही देखील त्या ठिकाणी निश्चित जाणार असल्याचं अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं.
''आम्ही काय करत आहोत असा प्रश्न आहे'' : दिल्ली आंदोलनामध्ये विद्यार्थ्यांवर वेगवेगळ्या पद्धतीनं आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र ज्या पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली, त्यांच्यावर अश्रुधुराचे नळकांडे फोडले, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने हल्ला करण्यात आला, त्याबाबत आम्ही काय करत आहोत असा प्रश्न असल्याचं कॉक्रोच जनता पार्टीचे सदस्य सौरभ दास यांनी सांगितलं. दिल्लीसह देशभरात जे आंदोलन झालं, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना लागणारी प्रत्येक मदत आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यामध्ये कायदेशीर तज्ञांची मदत किंवा इतर गोष्टी देखील आम्ही त्यांच्यासोबत विचारपूस करून करत आहोत. कशा पद्धतीनं पोलिसांनी गुन्हे दाखल केलेत, त्याबाबत आम्ही सरकारसोबत चर्चा करत आहोत आणि त्याचेच फळ म्हणून अनेक ठिकाणी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना झालेल्या लाठी हल्ल्यात आमची एक सदस्य देखील गंभीर जखमी झाली आहे. त्यावेळी तिथे परिस्थिती नियंत्रणात असावी यासाठी आम्ही आमच्या पद्धतीने प्रयत्न करत होतो. भाजपा आणि आरएसएस समर्थक आंदोलकांच्या खासगी गोष्टी सार्वजनिक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते बेकायदेशीर आहे. त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी देखील सौरव दास यांनी केली.
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