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कॉक्रोच जनता पार्टीत उभी फूट! अभिजीत दिपकेंवर गुजरातमधील दोन आंदोलकांचा गंभीर आरोप

गुजरात येथील दोन आंदोलकांनी काँक्रोच जनता पार्टीवर गंभीर आरोप केले आहेत. याचा अभिजीत दिपके यांना जाब विचारणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

Cockroach Janta Party
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना आंदोलक मनीष ब्रह्मभट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 6:51 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - अभिजीत दिपके हे पार्टीच्या नावाखाली खासगी कंपनी चालवत असल्याचा आरोप करत भविष्यात 'कॉक्रोच जनता पार्टी डेमोक्रॅटिक' सुरू करणार असल्याची घोषणा गुजरात येथील दोन आंदोलकांनी केली. सहा ऑगस्ट रोजी अभिजीत दिपके यांच्या घरासमोर गुजरात येथील राहुल पांड्या आणि मनीष ब्रह्मभट असे या दोन व्यक्तींनी आंदोलनाला सुरुवात केली होती. पोलिसांनी त्यांना परवानगी नाकारुन ताब्यात घेतलं. मात्र, नंतर त्यांनी विभागीय कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केलं होतं.

तीन दिवसांनी आंदोलकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. शहरात झालेल्या सीजेपीच्या बैठकीत दिपके यांचे मित्र आणि नातेवाईक यांना पद वाटण्यात आली. देशातील इतर आंदोलकांना त्यात का समाविष्ट करून घेतले नाही? असा सवाल त्या दोन आंदोलकांनी केला. दिल्ली येथे पार्टीच्या स्वयंसेवकांची बैठक आयोजित केल्याची माहिती मिळाली. तिथं जाऊन दिपके आणि सहकाऱ्यांना जाब विचारणार आहे. भारतात जिथं जिथं हे लोक जातील, तिथं त्यांना जाब विचारणार, असा इशारा आंदोलक मनीष ब्रह्मभट यांनी दिला.

आता जाब विचारणार - "दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनात देशातील अनेक विद्यार्थी आणि समाजसेवक सहभागी झाले होते. मात्र, तिथे योग्य नियोजन न केल्यानं आंदोलकांना मार खावा लागला. मात्र, आता संघटना पुढं नेताना त्यामध्ये आंदोलक का नाहीत?" असा प्रश्न गुजरात येथील दोन आंदोलक मनीष ब्रह्मभट आणि राहुल पांड्या यांनी उपस्थितीत केला. संघटना कोणत्या चेहऱ्यावर नाही तर त्यात काम करणाऱ्या लोकांवर असली पाहिजे. त्यामुळं जाहीर केलेल्या पदांमध्ये आंदोलनात काठ्या खाणारे आंदोलक असायला हवे होते. मात्र, तसं झालं नसल्यानं दिपके यांना जाब विचारणार असल्याची घोषणा आंदोलक मनीष ब्रह्मभट यांनी केली. दिल्ली येथे आंदोलनातील सहकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यात इतर लोकांचा समावेश संघटनेत का नाही? असा जाब विचारणार असल्याचं आंदोलकांनी सांगितलं.

इतर आंदोलनाला का नाही गेले - दिल्ली येथील आंदोलनानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीमध्ये अभिजीत दिपके यांचे आम आदमी पक्षातील आणि खासगी आयुष्यातील मित्रच कसे? आंदोलन या एकट्यांनी केलं नाही. देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांमधून अनेक लोकांनी सहभाग घेतला. पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. यांनी नेमलेल्या कोणत्या पदाधिकाऱ्यांनी मार खाल्ला का? दिल्लीत या लोकांनी योग्य नियोजन न केल्यानं पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. आता झारखंड येथे आंदोलन सुरू आहे. तिथे या बारा लोकांपैकी एकही जण का गेला नाही? अभिजीत दिपके आजारी आहेत. मात्र, इतर लोकांना काय झाले? ते का जात नाहीत? इतर आंदोलनांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांच्या मागे उभे राहण्यास हे तयार नाहीत, असा आरोप दोन आंदोलकांनी केला.

डेमोक्रॅटिक सुरू करणार - 'कॉक्रोच जनता पार्टी' काही लोकांची मर्यादित कंपनी नाही. ते हुकूम सोडणार आणि आम्ही फक्त ऐकून घेणार तर असं होणार नाही. जर आम्ही केंद्र सरकारला जाब विचारू शकतो तर आमच्या प्रयत्नांनी तयार झालेल्या संघटनेला का नाही? असा प्रश्न आंदोलक मनीष ब्रह्मभट यांनी केला. इंग्रज चांगले होते. ते आंदोलकांशी बोलत होते, असं अभिजीत दिपके म्हणतात. हे तर त्यांच्यापेक्षा देखील गेलेले आहेत, कारण आम्ही यांच्याशी बोलायचं. यांच्या घरी गेलो तर हाकलून दिलं. आमचं म्हणणं यांनी ऐकून घेतलं नाही, मात्र आम्हाला उत्तर मिळेपर्यंत आम्ही जाब विचारणार, असा इशारा देत आम्ही आता 'कॉक्रोच जनता पार्टी डेमोक्रॅटिक' तयार करून देशभरातील आंदोलकांना समाविष्ट करून काम करू, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE
GUJARAT PROTESTERS ON CJP
अभिजीत दिपके
सीजेपी गुजरात आंदोलक
COCKROACH JANTA PARTY

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