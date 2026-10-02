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‘हमारे वोट का हिसाब, हमें दे दो ज्ञानेश कसाब’, सीजेपीच्या घोषणांनी शिवाजी पार्कचा परिसर दणाणला

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या शिवाजी पार्क येथील आंदोलनात तरुणांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थिती लावली. ज्ञानेश कुमारांविरुद्ध तीव्र घोषणांनी तेथील परिसर दणाणून गेला.

CJP slogans Shivaji Park
सीजेपीच्या ज्ञानेश कुमारांविरुद्धच्या घोषणांनी शिवाजी पार्कचा परिसर दणाणला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 7:56 PM IST

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मुंबई : "हमारे वोट का हिसाब, हमें दे दो ज्ञानेश कसाब", "एक जिया दोन अजवाईन, ज्ञानेश कुमार दो रिजाईन", "एक बिस्किट दोन चाय, ग्यानू कुमार बाय बाय", "ग्यानू बाबू इट्स डन ब्रो", "एक चाय दोन खारी, ग्यानू अब तेरी बारी", अशा घोषणांनी शुक्रवारी शिवाजी पार्कचा परिसर दणाणून गेला. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनासाठी तरुणांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थिती लावली. तरुणांसोबतच ज्येष्ठ नागरिकांचाही आंदोलनाला लक्षणीय प्रतिसाद मिळाला.

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनासाठी तरुणांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थिती लावली. (ETV Bharat)

या आंदोलनात बॉलिवूड अभिनेते नसीरुद्दीन शाह, अभिनेत्री शबाना आझमी आणि गायक विशाल ददलानी यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींनी सहभाग नोंदवला. कामाठीपुरातील महिलांनीही आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून पाठिंबा दिला. सध्या 'ऑक्टोबर हीट' सुरू असूनही, कडक उन्हाची पर्वा न करता सकाळपासूनच आंदोलक शिवाजी पार्कवर दाखल होत होते.

आंदोलकांसाठी वैद्यकीय मदत

उन्हामुळे किंवा इतर कारणांमुळे आंदोलनस्थळी कोणाला त्रास झाल्यास तत्काळ वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी नवी मुंबईचे डॉ. नितीन दिघे आणि खोपोलीचे डॉ. पठाण यांनी प्रथमोपचाराची व्यवस्था केली होती. दोन्ही डॉक्टरांनी कोणतेही मानधन न घेता स्वखर्चानं आणि स्वयंप्रेरणेनं ही सेवा उपलब्ध करून दिली. सकाळपासून आंदोलकांना सुमारे 350 ओआरएस (ORS) पाऊच वितरित करण्यात आले. तसंच अंगदुखी आणि इतर किरकोळ त्रासांसाठी आवश्यक औषधांचीही व्यवस्था करण्यात आली होती.

शिवसेनेचा पाठिंबा कायम : महेश सावंत

शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शिवसेना नेते तथा युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे ते आंदोलनाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र, शिवसेनेचा कॉक्रोच जनता पार्टीला पाठिंबा कायम राहील, असं आमदार सावंत यांनी यावेळी सांगितलं.

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TAGGED:

GYANESH KUMAR SLOGANS SHIVAJI PARK
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