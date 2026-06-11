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'एक कोटी विद्यार्थी की एक मंत्री महत्त्वाचे हे पंतप्रधानांनी ठरवावं-अभिजीत दिपके

कॉक्रोज जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी पुण्यातील आंदोलनात पुन्हा एकदा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. वाचा, सविस्तर बातमी

Cockroach Janta Party Protest in Pune
डावीकडं मुलीसह आंदोलनतास सहभागी माता, मध्यभागी अभिजीत दिपके, उजवीकडे संग्रहित केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 9:42 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 10:08 PM IST

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पुणे: "जेव्हा मी अमेरिकेवरून निघालो तेव्हा माझी आई खूप रडत होती. ती म्हणत होती की तू भारतात परत येऊ नको. हे लोक तुझ्यासोबत बरेवाईट करतील. आज अनेक आईवडिलांना वाटत आहे की जर त्यांच्या मुलानं जर सरकार विरोधात बोललं तर त्यांच्या मुलावर कारवाई होईल. मला, त्या आई-वडिलांना आवाहन करायचं आहे की मुलांना बोण्यापासून थांबवू नका. जेलमध्ये जायचं आहे, तर मी जाईल. पण, तुम्ही तुमच्या मुलामुलींना बोलण्यापासून थांबवू नका", असे आवाहन कॉक्रोज जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी पालकांना केलं.

पुण्यात आज कॉक्रोज जनता पार्टीच्या वतीनं नीट पेपर फुटी प्रकरणात देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं तरुण-तरुणी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. यावेळी कॉक्रोज जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके, ज्येष्ठ पर्यावरणवादी सोनम वांगचुग आदी उपस्थित होते.

अभिजीत दिपके यांचं भाषण (Source- ETV Bharat Reporter)
Cockroach Janta Party Protest in Pune
आंदोलक (Source- ETV Bharat Reporter)
यावेळी अभिजीत दिपके म्हणाले, मला अटक करण्यात येणार आहे, असा मी अमेरिकेतून परत येताना विचार केला होता. पण, मी ठरवलं होत की मला अटक झाली तरी चालेल. पण तुम्ही सर्व तरुण ही मोमेंट पुढे चालवतील. ही तुमचीच ताकद असल्यानं मला अटक करण्यात आली नाही.
Cockroach Janta Party Protest in Pune
आंदोलक (Source- ETV Bharat Reporter)

मी मजाकमध्ये कॉक्रोज जनता पार्टी सुरू केली होती. मात्र, यातून विद्यार्थ्यांचा असंतोष दिसून आला आहे. ही एक मोहीम सुरू झाली आहे. जेवढी गर्दी जंतर-मंतरवर नव्हती, त्यापेक्षा जास्त गर्दी आज पुण्यात पहायला मिळत आहे- क्रॉकोच पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके

Cockroach Janta Party Protest in Pune
आंदोलक (Source- ETV Bharat Reporter)

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. यासाठी आम्ही देशव्यापी आंदोलन करत आहोत. याची सुरुवात आज पुण्यापासून झाली आहे. पुण्यात आंदोलन झाल्यानंतर लखनऊ, अमृतसर आणि जयपूर इथ आंदोलन करणार आहोत. जर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नाही तर येत्या 20 तारखेला पुन्हा एकदा दिल्लीत मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी एकत्र येत आंदोलन करणार आहोत. देशाच्या पंतप्रधानांना एक कोटी विद्यार्थी महत्त्वाचे आहे की एक मंत्री महत्त्वाचं आहे, हे त्यांनी ठरवावं.

Cockroach Janta Party Protest in Pune
आंदोलक (Source- ETV Bharat Reporter)


अभिजीत दिपके पुढे म्हणाले, मागच्या दहा बारा वर्षात देशात सुरू असलेल्या राजकारणामुळं आपलं खूप नुकसान होत आहे. देशात फक्त हिंदू आणि मुस्लिम सुरू आहे. आपण हिंदू आणि मुस्लिम याच दृष्टिकोनातून विचार करत आहोत. या राजकारणानं आपल्याला रस्त्यावर खड्डे, कोसळणारे पूल भेटत आहेत. सगळं जग एआयमध्ये पुढ चाललं आहे. आज आपण देशात हिंदू-मुस्लिम करत बसलो आहोत. यामुळे आपल्याला यापुढे या राजकारणामध्ये पडायचं नाही.

Cockroach Janta Party Protest in Pune
आंदोलक (Source- ETV Bharat Reporter)
यावेळी सोनम वांगचुक म्हणाले की, आपल्याला सत्य आणि अहिंसा यामार्गाने आंदोलन करायचं आहे. मला पुणे आणि महाराष्ट्रामधून आशेचा किरण दिसत आहे. आपला मार्ग हा सत्य आणि अहिंसेचा आहे. यापूर्वीही मी नदी आणि वृक्ष वाचवण्यासाठी पुण्यात आलो होतो. सत्याच्या वाटेवरती आपण चालत राहू. प्रसारमाध्यमांनीदेखील सत्याच्या वाटेवरती चालायला पाहिजे. माध्यमांना सत्याच्या वाटेवरती चालावं लागेल.जोपर्यंत मिडीया खरी होत नाही तोपर्यंत खरं लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही. शिक्षणासाठी युवकांचे हे आंदोलन सुरू आहे. सत्य आणि अहिंसा हे या आंदोलनाचं खरे शस्त्र आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

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Last Updated : June 11, 2026 at 10:08 PM IST

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
अभिजीत दिपके पुणे आंदोलन
SONAM WANGCHUK PUNE
PUNE STUDENT PROTEST
ABHIJEET DIPKE IN PUNE PROTEST

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