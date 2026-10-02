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मुंबईत 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चं मोठं आंदोलन; निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी शिवाजी पार्कवर गर्दी

निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं मोठं आंदोलन करण्यात येत आहे.

Cockroach Janta Party Protest in Mumbai
मुंबईत कॉक्रोच जनता पार्टीचं मोठं आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 4:17 PM IST

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मुंबई : कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली आज मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनासाठी शिवाजी पार्क परिसरात नागरिकांची मोठी गर्दी झाली आहे. यादरम्यान 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना नागरिकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या.

मुंबईतील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातून नागरिकांच्या प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

परळी वैजनाथ येथून आलेले मजर खान म्हणाले की, भारतात अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची आम्हाला गरज नाही. त्यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे. मी स्वतः परळी वैजनाथ येथून आलो आहे. आमच्यासारखे वयोवृद्ध लोक जोपर्यंत या आंदोलनात येत नाहीत, तोपर्यंत तरुण आंदोलनात येणार नाहीत, अशी माझी भावना आहे. याच कारणास्तव मी येथे आलो आहे. तरुणांचा उत्साह वाढवण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. देशाची लोकशाही अतिशय महत्त्वाची आहे.

दुसरीकडे बंगळुरू येथून आलेले दिनेश म्हणाले की, आता सरकारी संस्थांना विरोध करावा किंवा त्यांच्या विरोधात आंदोलन करावं, अशीच परिस्थिती भारतामध्ये उद्भवली आहे. भारतामध्ये लोकशाही राहिलेली नाही, आमच्या मतांची किंमत राहिलेली नाही; म्हणूनच आम्हाला आंदोलन करावं लागत आहे.

पनवेलहून आलेल्या प्रज्ञा म्हणाल्या की, आपल्याला स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मिळाली ती सहज मिळालेली नाही, त्यासाठी कित्येक आंदोलनं झाली. आपल्याला आज लोकशाही हवी आहे आणि ती लोकशाही टिकवण्यासाठी, आपला मतदानाचा अधिकार टिकवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत. लोकशाही राहिली नाही, तर जगामध्ये भारताचं नाव जसं आज घेतलं जातं, त्या प्रकारे घेतलं जाणार नाही.

"आम्ही काँग्रेसचे नाही," असं स्पष्ट करत निशांत तांबे म्हणाले की, "सत्ताधारी आम्हाला काँग्रेसप्रणित म्हणत आहेत, हा आरोप अतिशय चुकीचा आहे. आपल्या भारताला 'मदर ऑफ डेमोक्रसी' (लोकशाहीची जननी) म्हटलं जातं; मात्र तसं पोषक वातावरण आता आपल्या भारतामध्ये राहिलेलं नाही. आम्ही कोणत्याही पक्षाचे नाही, आम्ही केवळ देशाचे नागरिक आहोत. मी स्वतः स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतो आहे. लोकशाही काय आहे हे मला माहिती आहे आणि ती वाचवण्यासाठीच आज मी रस्त्यावर आंदोलनासाठी उतरलो आहे.

एकंदरीत, आजच्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला मुंबईमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. केवळ मुंबईतूनच नाही, तर संपूर्ण देशातून लोक या आंदोलनासाठी मुंबईत एकत्र आले असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.

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TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
CJP PROTEST GYANESH KUMAR
सीजेपी मुंबई आंदोलन
कॉक्रोच जनता पार्टी आंदोलन
COCKROACH JANTA PARTY MUMBAI

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