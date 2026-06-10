शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा न दिल्यास 20 तारखेला दिल्लीत आंदोलन करणार, अभिजित दिपके यांची महिती
नीट पेपरफुटी प्रकरणात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
Published : June 10, 2026 at 5:48 PM IST
पुणे : देशभरात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीकडून दिल्लीत आंदोलन करण्यात आलं होतं. आता ही मागणी घेऊन देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी दिली. तसेच, धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा न दिल्यास येत्या 20 तारखेला दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
20 तारखेला पुन्हा एकदा आंदोलन करणार : यासंदर्भात आज पुण्यात अभिजित दिपके यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, 6 जून रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टीच्यावतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात हजारो लोक सहभागी झाले होते. या आंदोलनातून देशातील जनता घाबरत नसल्याचं स्पष्ट झालंय. नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळं अनेक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले असून, या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित होताना दिसत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, ही आमची मागणी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. देशव्यापी आंदोलनाची सुरुवात पुण्यातून होणार असून त्यानंतर लखनऊ, अमृतसर आणि जयपूर येथेही आंदोलने करण्यात येणार आहेत. जर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नाही, तर 20 तारखेला पुन्हा एकदा दिल्लीत मोठ्या संख्येने विद्यार्थी एकत्र येऊन आंदोलन करतील, असं दिपके यांनी स्पष्ट केलंय.
अभिजित दिपके आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धमक्या : ते पुढे म्हणाले की, "देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात मध्यस्थी करू शकतात, तर शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याचा निर्णय का करू शकत नाहीत?" दिल्लीतील आंदोलनानंतर आता देशभर हे आंदोलन सुरू राहणार असून, जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी अभिजित दिपके यांनी आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबीयांना धमक्या मिळत असल्याचा दावा केला. "पुण्यात येत असतानाही मला धमकी देण्यात आली," असंही ते म्हणाले. तसेच, "कॉक्रोच जनता पार्टीसोबत कोणताही राजकीय पक्ष जोडलेला नाही. आम्ही कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही. पालकांनी आपल्या मुलांना सरकारविरोधात मत व्यक्त करण्यापासून रोखू नये," असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
भाजपा आणि आयटी सेलशी संबंधित लोकच भारतीय आहेत का? : कॉक्रोच जनता पक्षाला काही संघटनांची मदत मिळत असल्याचा आरोप होत असल्याबाबत विचारले असता दिपके म्हणाले, "दिल्ली पोलिसांनी आतंगवाद्याला परवानगी दिली का?, तरीही मला 'पाकिस्तानी' म्हटलं जात आहे. सीबीएसईमधील एका विद्यार्थ्याला पाकिस्तानी ठरवलं जात आहे. देशात फक्त भाजपा आणि आयटी सेलशी संबंधित लोकच भारतीय आहेत का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
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