कॉक्रोच जनता पार्टीचे 'सोशल ऑडिट' अभियान; अभिजीत दिपके सरकारी शाळांची दुरावस्था समोर आणणार
कॉक्रोच जनता पार्टीतर्फे नवीन अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी देशव्यापी 'सोशल ऑडिट' सुरू करणार असल्याचं अभिजीत दिपके यांनी समाज माध्यमांवर जाहीर केलं.
Published : August 11, 2026 at 8:54 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 11:58 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर - कॉक्रोच जनता पार्टी जंतरमंतरवर आंदोलन केल्यानंतर पुढे काय पाऊल उचलणार याकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. अशा स्थितीत कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी ग्रामीण भागातील शाळाबाबत मोहिमेची घोषणा केली आहे.
देशभर 15 ऑगस्टला 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची तयारी सुरू असताना ग्रामीण भागातील शाळांच्या भवितव्यासाठी नागरिकांनी एकत्र येण्याचं आवाहन कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी केलं आहे. आपल्या भागातील सरकारी शाळांची दुरावस्था समोर आणण्यासाठी एक व्हिडिओ किंवा फोटो काढून पार्टीच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यास अभिजीत दिपके यांनी सांगितलं आहे.
शाळांच्या दुरावस्थेचे पुरावे गोळा करणार- ग्रामीण भागातील शैक्षणिक भीषण वास्तवाकडं लक्ष वेधण्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीतर्फे एक देशव्यापी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. शेतकरी आणि मजुरांच्या मुलांसाठी सर्व सोयी-सुविधांनी सज्ज असलेल्या सरकारी शाळांची मागणी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेतून नागरिक, पालक आणि गाव-खेड्यातील नेत्यांना एकत्र येण्याचं आवाहन दिपके यांनी केलं आहे.
सर्वाधिक त्रास लहान मुलींना - देश स्वतंत्र झाल्यापासून शहरांचा विकास झाला. नवीन संसद भवन, पंतप्रधानांचे निवासस्थान यासारखे मोठे राष्ट्रीय प्रकल्प पूर्ण झाले. मात्र, दुसरीकडे ग्रामीण भागातील शाळांच्या विकासाकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झालं आहे. आजही ग्रामीण भागातील लाखो मुलांना शाळांमध्ये जाण्यासाठी पायी जावे लागते. शाळेत वीज, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि शौचालय यासारख्या प्राथमिक सुविधाही उपलब्ध नाहीत. याचा सर्वाधिक त्रास लहान मुलींना सहन करावा लागत आहे. याच समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात येत असल्याची कॉक्रोच जनता पार्टीच्या प्रमुखांनी सांगितलं.
हिंगोलीपासून अभियानाला होणार सुरुवात- देश स्वतंत्र झाल्यावर देशातील शिक्षण व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात काम केलं पाहिजे होते, अस मत अभिजीत दिपके यांनी व्यक्त केलं. या मोहिमेची सुरुवात हिंगोलीमधून गावातून होत आहे. जिल्ह्यातील सरपंचांची अभिजीत दिपके भेट घेणार आहेत. गावातील सरकारी शाळांमध्ये सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. यासाठी ते सरपंचांना विनंती करणार आहेत. देशभरातील सर्व गावांतील सरपंचांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. चांगले काम करणाऱ्या सरपंचांचं कौतुक करण्यासाठी शाळांच्या सुधारणेपूर्वीचे आणि नंतरचे फोटो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केले जातील. यामुळे आपल्या गावातील शाळा बदलणाऱ्या सरपंचांचा जाहीरपणं सन्मान करण्यात येईल, अशी माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अभिजीत दिपके यांनी दिली.
पालकांना आवाहन- नागरिकांच्या मदतीनं 'सोशल ऑडिट करणार असल्याचीदेखील माहिती कॉक्रोच जनता पार्टीचा प्रमुख दिपके यांनी दिली. ही मोहीम पालक आणि समाजातील लोकांना सक्षम करण्यासाठी एक 'सोशल ऑडिट' म्हणजेच तपासणी पद्धत सुरू करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पालकांनी स्वतः मुलांच्या सरकारी शाळेत जाऊन आवश्यक सोयी-सुविधा तपासण्याचं आवाहन दिपके यांनी केलं आहे.
या गोष्टी शाळेत तपासण्याचं आवाहन
• नियमित वीज पुरवठा
• सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी
• मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र आणि चालू शौचालय
• स्वच्छ आणि सकस माध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील)
असा नोंदवावा सहभाग- या मोहिमेत सहभाग नोंदवण्यासाठी, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या ऑफिशियल पेजवर व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये अर्ज भरण्याकरिता लिंक दिली आहे. हा अर्ज प्रिंट करून नागरिकांना माहिती देता येणार आहे. तसेच नागरिकांना contact@cockroachjantaparty.org या ईमेल आयडीवर माहिती पाठविता येणार आहे. या चळवळीचा मुख्य उद्देश स्पष्ट करताना अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केलं की, "जर आपण एकत्र आलो, पावले उचलली आणि संघटित झालो, तर आपण आपल्या गावातील सर्व सरकारी शाळांना मुलांच्या भविष्यासाठी एक उत्तम जागा बनवू शकतो. अस्सल भारत गावांमध्येच राहतो. आता आपल्या शाळांमध्येही ते दिसण्याची वेळ आली आहे."
रायगडमधील मुलींचा व्हिडिओ व्हायरल- दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील कर्जतच्या कोंदिवडे येथील रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून शाळकरी मुलींनी रिपोर्टर स्टाईलमध्ये केलेली उपहासात्मक रिल सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली. यानंतर आमदार महेंद्र थोरवे यांनी कर्जत तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस झाल्यानं रस्त्यांची दुरावस्था झाल्याचं सांगितलं. खड्डे भरण्याचं काम तातडीने सुरू करण्यात आलं असून, पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्याचं कायमस्वरूपी काम करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
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