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कॉक्रोच जनता पार्टीचं उद्या मुंबईत आंदोलन; शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी मुंबईकर सरसावले

शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी मुंबईत 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चं उद्या आंदोलन आयोजित करण्यात आलंय.

कॉक्रोच जनता पार्टी मुंबई
कॉक्रोच जनता पार्टी मुंबई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 7:14 PM IST

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मुंबई - भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त परीक्षा व्यवस्था निर्माण व्हावी या प्रमुख मागण्यांसाठी कॉक्रोच जनता पार्टी मुंबई, महाराष्ट्र यांच्यावतीनं उद्या सकाळी 10 ते सायंकाळी 4 या वेळेत आझाद मैदान, मुंबई येथे एका शांततापूर्ण आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.

सध्या विविध परीक्षा प्रक्रियांशी संबंधित गैरप्रकारांमुळे शिक्षण व्यवस्थेबाबत देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो युवकांमध्ये गंभीर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वासाला मोठा धक्का बसल्याची भावना अनेक विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिक्षण व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी आणि निष्पक्षता आणण्याची मागणी करण्यासाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे.


आंदोलन कोअर कमिटीने प्रशासनासमोर खालील प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत :

  • देशाचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.
  • राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी राजीनामा ‌द्यावा.
  • विविध परीक्षा प्रक्रियांतील कथित पेपरफुटी किंवा गैरप्रकारांची निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी.
  • या प्रकरणातील दोर्षीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात यावे.
  • विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत प्रभावी सुधारणा करण्यात याव्यात.
  • एमपीएससीसह सर्व स्पर्धा परीक्षा अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह पद्धतीने घेण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात.
  • विद्यार्थ्यांना भ्रष्टाचारमुक्त, न्याय्य आणि विश्वासार्ह शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात यावी.

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सोनम वांगचुक यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आज 16 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या दीर्घकाळ सुरू असलेल्या उपोषणामुळे त्यांच्या आरोग्याची स्थिती बिघडत असल्याचं वृत्त समोर येत असून, त्यांच्या प्रकृतीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. संबंधित प्रशासनानं या आंदोलनाची गांभीर्यानं दखल घेऊन संवादाद्वारे तातडीनं तोडगा काढावा, असं आवाहनही पक्षानं केलं आहे.



कॉक्रोच जनता पार्टीचं हे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण, संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने पार पडणार आहे. मुंबई पोलीस प्रशासनानं घालून दिलेल्या सर्व कायदेशीर अटी, नियमांचं यामध्ये काटेकोरपणे पालन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या सर्व आंदोलकांना शिस्त, संयम आणि कायद्याचा आदर राखण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.



विद्यार्थ्यांचं भविष्य हे सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह शिक्षण व्यवस्थेवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, सामाजिक संघटना आणि जागरूक नागरिकांनी या शांततापूर्ण आंदोलनात मोठ्या संख्येनं सहभागी होऊन विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना आपला पाठिंबा ‌द्यावा, असं आवाहन मुंबई कॉक्रोच जनता पार्टी, महाराष्ट्र आंदोलन कोअर कमिटीच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.

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TAGGED:

COCKROACH JANATA PARTY
कॉक्रोच जनता पार्टी
शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता
सोनम वांगचुक
COCKROACH JANATA PARTY

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