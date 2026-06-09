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दिल्लीनंतर आता पुण्यात 'कॉकरोच जनता पार्टी'चं आंदोलन; 11 जूनला विद्यापीठात मोर्चा

येत्या 11 जूनला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात कॉकरोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार आहे.

Cockroach Janata Party to hold protest in Pune
दिल्लीनंतर आता पुण्यात 'कॉकरोच जनता पार्टी'चं आंदोलन (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 7:44 PM IST

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पुणे : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दोन दिवसांपूर्वी देशाची राजधानी दिल्ली इथं कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने मोठं आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं तरुण सहभागी झाले होते. या आंदोलनासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हे थेट अमेरिकेतून दिल्लीत दाखल झाले होते. आंदोलनादरम्यान नीट पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्याची तसंच शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. दिल्लीतील आंदोलनानंतर आता कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं पुण्यातही आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली आहे.

11 जूनला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलन : येत्या 11 जूनला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संघटक अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं आज मंगळवारी (9 जून) पोलीस प्रशासनाकडे परवानगीसाठी अर्ज सादर करण्यात आला. नीट पेपरफुटी प्रकरणातील जबाबदारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी तसंच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी पार्टीची मागणी आहे. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

कसा झाला कॉकरोच जनता पार्टीचा उदय? : 15 मे 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार युवकांना परजीवी असं म्हणत झुरळ असा उल्लेख केला. त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असताना आम आदमी पक्षाच्या प्रसिद्धीचं काम पाहणाऱ्या अभिजीत दिपके या मराठी युवकानं सोशल मीडियावर 'कॉकरोच जनता पार्टी' नावाची संघटना बनवली. त्यावर देशातील युवकांच्या समस्यांना वाचा फोडली. पाहता पाहता त्याला लाखो युवकांनी पसंती दिली आणि आपलं नाव नोंदवण्यास सुरुवात केली. अवघ्या काही दिवसात लाखो चाहते तयार झाले. शिवाय त्यांच्या भूमिकेला सोशल मीडियावर चांगली पसंती मिळाली. सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात त्यावर भाष्य देखील होण्यास सुरुवात झाली आहे.

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TAGGED:

कॉकरोच जनता पार्टी
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
COCKROACH JANATA PARTY PROTEST PUNE
NEET PAPER LEAK
COCKROACH JANATA PARTY PROTEST

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