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कॉक्रोच जनता पार्टीचं आज पुण्यात आंदोलन: अभिजित दिपकेचा सरकारवर हल्लाबोल, म्हणाला 'जाहीरनामा करणार प्रसिद्ध'

कॉक्रोच जनता पार्टीचं आज पुण्यात आंदोलन होणार आहे. त्यापूर्वी अभिजीत दिपके यानं पत्रकार परिषद घेत आज जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

cockroach janata party Pune Protest
अभिजित दिपके (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 12:07 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 1:24 PM IST

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पुणे : कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं नीट पेपर फुटी प्रकरणात देशाचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आज कॉक्रोच जनता पार्टी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनात कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीनं पेपर फुटी प्रकरणाबाबत जाहीरनामा आज जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कॉक्रोच जनता पार्टीचा संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यानं दिली. पुण्यात आज कॉक्रोच जनता पार्टीचा संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके याची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यानं आंदोलनाबाबत माहिती दिली. पुण्यानंतर पुढील आंदोलन लखनऊ, अमृतसर, जयपूरमध्ये करण्यात येणार असल्याचंही त्यानं यावेळी सांगितलं.

cockroach janata party Pune Protest
अभिजित दिपके, असिम सरोदे (ETV Bharat Reporter)

शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा : यावेळी अभिजित दिपके म्हणाला की, "आजच्या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं तरुण सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी, कायदे अभ्यासक अॅड असीम सरोदे आणि सोनम वांगचुक हे देखील सहभागी होणार आहेत. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. यासाठी आम्ही देशव्यापी आंदोलन करत आहोत. या आंदोलनाची सुरुवात आज पुण्यापासून होत आहे. पुण्यात आंदोलन झाल्यानंतर लखनऊ, अमृतसर, जयपूर इथं आंदोलन करणार आहोत. जर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नाही, तर येत्या 20 तारखेला पुन्हा एकदा दिल्लीत मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी एकत्र येत आंदोलन करणार आहोत. या आंदोनात देशातील पेपरफुटी प्रकरणाबाबत शिक्षण क्षेत्रातील बदलाबाबत, आम्ही जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहोत."

कॉक्रोच जनता पार्टीचं आज पुण्यात आंदोलन: अभिजित दिपकेचा सरकारवर हल्लाबोल (ETV Bharat Reporter)

तर पुन्हा करणार दिल्लीत आंदोलन : "आमच्या या आंदोलनाला 15 दिवस झाले असून आम्ही शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नाच्या संदर्भात आवाज उठवणार आहोत. आम्हाला थोडा वेळ दिला पाहिजे. आम्ही शिक्षणाबाबत संपूर्ण अभ्यास करून हा लढा लढणार आहोत. येत्या 20 तारखेपर्यंत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नाही, तर आम्ही दिल्ली इथं शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जोपर्यंत राजीनामा देत नाहीत, तो पर्यंत हे आंदोलन सुरू करणार आहोत," असं यावेळी अभिजीत दिपके यानं सांगितलं.

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Last Updated : June 11, 2026 at 1:24 PM IST

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कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन
अभिजित दिपके
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